Ayakkabı liginde 10. sıraya indik!

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle son yıllarda ihracatta rekabet gücü kaybı yaşayan Türk ayakkabı sektörünün dünya pazarındaki gerilemesi uluslararası verilere de yansıdı. Portekiz Ayakkabı, Bileşen ve Deri Mamulleri Üreticileri Birliği APICCAPS tarafından hazırlanan ve 2025 verilerini kapsayan World Footwear Yearbook 2026, Türkiye’nin hem üretim hem de ihracatta küresel pay kaybettiğini ortaya koydu. APICCAPS’ın 16’ncı kez yayımladığı yıllık, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat açısından 84 pazarı inceliyor. Rapora göre dünya ayakkabı üretimi 2025 yılında yalnızca yüzde 0,1 artarak 24,6 milyar çift seviyesinde kaldı. Küresel üretim yatay seyrederken Türkiye’de ise belirgin bir daralma yaşandı. Türkiye’nin 2024 yılında 455 milyon çift olan ayakkabı üretimi, 2025’te 391 milyon çifte geriledi. Böylece yıllık üretimdeki kayıp yaklaşık 64 milyon çift, düşüş oranı ise yüzde 14,1 oldu. Türkiye üretim miktarı bakımından dünyadaki 8’inci sırasını korurken, dünya üretiminden aldığı pay yüzde 1,9 seviyelerinden yüzde 1,6’ya indi.

İhracatta dört basamak geriledi

Üretimdeki kaybın çok daha güçlü yansıdığı alan ise ihracat oldu. World Footwear Yearbook verilerine göre Türkiye 2024 yılında 238 milyon çift ayakkabı ihraç ederek dünya sıralamasında 6’ncı sırada bulunuyordu. Dünya ihracatından miktar bazında aldığı pay da yüzde 1,6 seviyesindeydi. Yeni yıllığa göre 2025 yılında Türkiye’nin ihracatı 184 milyon çifte kadar düştü. Böylece sadece bir yılda ihraç edilen ayakkabı miktarı 54 milyon çift, başka bir ifadeyle yüzde 22,7 azaldı. Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı miktar payı yüzde 1,6’dan yüzde 1,2’ye geriledi. Böylece Türkiye ayakkabı sektörünün dünya sıralamasındaki yeri 4 sıra birden gerileyerek 6’ncılıktan 10’unculuğa düştü. İtalya’nın 205 milyon çiftle Türkiye’nin önüne geçmesiyle Türkiye ilk 10’un son sırasına indi. 2025 dünya ihracat sıralamasının ilk sırasında 9 milyar çift ve yüzde 61,2 payla Çin bulunurken, Vietnam 1,66 milyar çiftle ikinci, Endonezya 585 milyon çiftle üçüncü oldu. Almanya 365 milyon çiftle dördüncü sırada yer alırken onu Hindistan, Kamboçya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye izledi. İlk 10 ülke dünya ayakkabı ihracatının yüzde 88’ini gerçekleştirdi.

Dünyada yatay, Türkiye’de %23 kayıp

Türkiye açısından tablonun dikkat çekici tarafını küresel pazar ile arasındaki makas oluşturdu. Dünya ayakkabı ihracatı 2025’te miktar bazında yalnızca yüzde 0,1 gerilerken, Türkiye’deki düşüş yüzde 22,7’ye ulaştı. Dünya ayakkabı ihracatının toplam değeri ise miktardaki yatay seyre rağmen yüzde 1,6 artarak 172 milyar dolara yükseldi. Dünya genelinde ortalama ihracat fiyatı da 2024’teki düşüşün ardından 2025’te çift başına 11,65 dolara çıktı. Böylece küresel ayakkabı ticaretinde daha yüksek fiyatlı ürünlere doğru hareket görülürken Türkiye, ihraç ettiği çift sayısındaki sert kayıpla dünya ortalamasından negatif ayrıştı.

2022’ye göre kayıp 191 milyon çift

Türkiye’nin son birkaç yıldaki değişimi daralmanın boyutunu daha belirgin hâle getiriyor. APICCAPS verilerine göre Türkiye’nin ayakkabı üretimi 2022’de 582 milyon çift düzeyindeydi. Üretim 2023’te 502 milyon çifte, 2024’te 455 milyon çifte ve son olarak 2025’te 391 milyon çifte indi. Böylece üç yılda üretim yaklaşık 191 milyon çift, başka bir ifadeyle yüzde 33 azalmış oldu. 2022 yılında sektörün üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini dış pazarlara gönderdiği ve ihracat miktarının yaklaşık 380 milyon çift olduğu belirtiliyordu.

Yeni yıllık Türkiye iç pazarındaki küçülmeyi de ortaya koydu. APICCAPS’ın verilerinde Türkiye’de toplam ayakkabı tüketimi 294 milyon çift olarak hesaplanırken, 2025 yılında bu rakam 283 milyon çifte geriledi. Böylece tüketim bir yılda yaklaşık 11 milyon çift, yüzde 3,7 azaldı. Türkiye, 283 milyon çiftlik tüketimle dünyanın en büyük 15’inci ayakkabı pazarı oldu.