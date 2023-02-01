Ayakkabı sektöründen 'rekabet' indirimi

İMAM GÜNEŞ

Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) kapılarını açtı. 80 ülkeden 7 bin alıcının geldiği AYMOD Fuarı’nda 56’sı yabancı olmak üzere 470 katılımcı firma yer aldı. 68’incisini düzenlenen fuarda yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 25 bine ulaşması bekleniyor.

Fuarın açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçden ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İhracatçılar yurt dışında 250 fuara katılacak

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dünyadaki resesyon süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile 2022 yılın son çeyreğinde ihracat rakamlarındaki büyümenin çift haneden tek haneye indiğini söyledi. Rekabetçilikle ilgili büyük problemler olduğunu ancak bu dönemde STK ve ihracatçı birliklerinin aynı dili konuşarak sorunlarına da çözüm bulduğunun altını çizen Gültepe, “Talebimiz üzerine elektrik ve doğal gaz konusunda iki kez indirim yapılması maliyet baskısı altındaki firmalarımıza biraz olsun nefes aldırdı.

Uygun koşullu finansmana birkaç ay öncesine göre daha kolay erişebiliyoruz. Merkez Bankası’nın son düzenlemeleri de ihracat yapan firmalarımız açısından olumlu bir adım oldu. Bu tür adımlar firmalarımızın ve ihracat ailemizin moral motivasyonunu artırıyor. 19’u ilk çeyrekte olmak üzere birliklerimizle birlikte bu yıl 100 ticaret heyeti planladık.

Ayrıca 45 alım heyetini ülkemizde ağırlayacağız. Dünyanın dört bir yanında 250 fuara katılacağız. İhracatımızı en kısa sürede 300 milyar doların üzerine çıkarmak ve ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olmak için birlik ve beraberlikle hareket edeceğiz” dedi.

Çin’den sonra Avrupalı ile rekabet de zorlaştı

Sanayici ve ihracatçılar olarak önlerinde aşmaları gereken önemli bir sürecin olduğuna değinen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kurun enflasyon kadar artmıyor olması büyük sorun. Ana beklentimiz kur artışının enflasyona artışına yakın bir oranda seyretmesi. Bu sağlanırsa sanayicimiz nakit akışını, fiyat istikrarını sağlar ve pazar kaybetmez.

Çin, Hindistan gibi ülkelere göre enerji ve işçilikte rekabet oldukça zor. Ama biz Portekizli rakibimize göre pazar kaybediyorsak, Avrupa ile rekabet edemiyorsak oturup düşünmemiz lazım. Bu fuarın çok daha fala ihracat müşterisi kazandıracağına eminiz.

Sadece ürün satan değil aynı zamanda trend de satan bir ülke olmalıyız. Sınır ötesi ticarete ayrı bir önem vermemiz lazım. Sınır ötesi ticaretimiz dünya ortalamasının çok altında. Bunu çok kısa sürede artırmalıyız. TİM’in, İstanbul Fuar Merkezi’nin ortağı olması konusunda çalışmalar başladı. Fuarcılığın niteliğini beraber geliştirmek istiyoruz. Her sektörde fuarcılığımızı dünyanın merkezi yapma noktasında kararlıyız” diye konuştu.

İSO’dan sürdürülebilirlik vurgusu

Ayakkabı sektörünün üretim ve ihracatta tartışılmaz bir başarısının olduğunu dile getiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “AYMOD da bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. Sektörümüzün önünün açık olduğuna inanıyorum. İkitelli’de Endüstriyel Tasarım Ve Prototipleme Merkezi’ni açtık. Sanayicimizi oraya daha fazla getirip, imkanlarımızdan yararlandırmak istiyoruz.

Bizi gelecekte rekabette ayrıştıracak konu sürdürülebilirlik olacak. Ürünlerimizi sürdürülebilirlik kapmasında üretmek için doğru çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Mesleki eğitim çalışmalarımız bizim yük akı projemiz. Kontrolümüzde olan okul sayısını artırmak, sektörlerimize nitelikli istihdam katkısını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızı hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör, SGK ve vergi primlerinde indirim istiyor

Geçen yıl ayakkabı sektörünün yaklaşık 370 milyon çift satış ile 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptığı bilgisini veren TASD Başkanı Berke İçden, 2022 yılında adetsel ve değer bazında yüzde 57’lik artış sağladıklarını söyledi. Kurların düşük seyrettiği bu noktada ithalatta sıkıntı yaşadıklarını aktaran İçden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakiplerimizle aramızdaki fiyat farkı yüzde 35’e çıktı. Rekabet avantajımızı kaybetmeye başladık. Avrupalı alıcılar yüzde 10-15 fiyat artışını normal karşılıyor.

Bunun için fiyatlarımızda yüzde 10’luk indirim kararı aldık. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu feragatle, hem ihracatımıza hem de iç piyasada enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kalan yüzde 10’luk fark için de destek istiyoruz. Devletimizden altı ay gibi geçici süreyle de olsa vergi ve SGK primlerinde indirim bekliyoruz. İhracat garantisi ve işçi çıkarmama kaydıyla firmalara bu kolaylıklar sağlanabilirse hem ihracatımızın gerilemesini hem de istihdam kaybını önleyebiliriz.”

Ayakkabı ithalatı alarm veriyor

Geçen yıl ihracatta yüzde 18,8’lik artışla 2 milyar doları aştıklarını belirten İDMİB Başkanı Güven Karaca, ayakkabı sektörünün de yaklaşık 1,2 milyar dolar ihracat yaptığını kaydetti. Kurlar nedeniyle fiyat tutturamamanın en büyük problemleri olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti: “6 ay önce rakiplerimizden 2 Euro gerideyken şimdi 4 Euro gerideyiz. Kur ile TL maliyetlerin arasında sıkıştık. Aynı zamanda en büyük tehlike, ayakkabı ithalatımızda ciddi bir alarm oluştu.

Ayakkabı ithalatımız geçen yıl yüzde 63 arttı. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bizim öngörülebilir olmamız lazım. Bu noktada zorluk yaşıyoruz. 2022’de müşteri bizim ayağımıza geldi, şimdi daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. E-ticarete, tasarım ve koleksiyonda gelişmeye büyük önem veriyoruz. Her şeye rağmen 2023 yılı sonunda ihracatta iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz.”