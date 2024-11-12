Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı kapılarını açıyor! Yaklaşık 5 bin firma katılıyor

Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliğiyle kapılarını açıyor. Bu yılki fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileri bir araya geliyor.

Ayakkabıda "sessiz lüks" yükselişe geçti

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, moda dünyasının artık iklim krizine ve sürdürülebilirliğe odaklandığını belirterek, "Sessiz lüks" kavramının sektörde yükselişe geçtiğini ifade etti. Salıcı, sektörün 2024 yılında zor bir süreç geçirmesine rağmen, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı.

“Sektör artan ithalat ve yükselişe geçen maliyetler nedeniyle yorgun”

Yaklaşık 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği ayakkabı yan sanayi sektörünün 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken artan ithalat ve yükselişe geçen maliyetler nedeniyle oldukça yorgun olduğunu da belirten Salıcı tüm olumsuzluklara rağmen yine de ülke için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“Sektör için 2024 zor bir yıl oldu”

2024 yılının her sektör için oldukça zor bir yıl olduğunu belirten Salıcı içinde bulunulan koşulların belki buhran tanımına uymadığını bunu bunalım diye adlandırmanın daha doğru olduğunu dönemsel olarak yaşanan buhran ya da bunalımların beraberinde yapısal bazı sorunların gündeme taşınmasına ve bazı çözümlerin uygulanmasıyla önemli değişikliklere de neden olacağını söyledi.

Asıl önemli olanın bugün yaşadıklarımızın bizi nasıl bir yarına taşıyacağını anlamamızın gerekli olduğunu belirten Salıcı “Türk Sanayisi artık yapısal sorunlarını masaya yatırmalı ve global dünyaya entegre olabilecek şekilde çözümlemelidir. Bu nedenle de zihniyet değişikliğine gitmelidir.” dedi.

Genç Tasarımcılar ve Ustalara Saygı

AYSAF, genç yeteneklere de destek oluyor. Sektöre ve diğer alt sektörlere nitelikli eleman yetiştiren okulların ve üniversitelerin son 3 yıl mezunları ile öğrencilerinin katılımıyla “TASARLIYORUZ DERİCESİNE” seçkisi düzenlendi.

Mezunlar ile sektörü fuar süresince bir araya getirmeyi hedefleyen proje için birbirinden yetenekli gençlerin çalışmaları uzman akademisyenler ve sektörel temsilcilerden oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Kula, öğretim görevlileri Canan Erdönmez ve Pelin Dikmen ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği öğretim görevlisi Doç. Dr. Ali Yorgancıoğlu’ndan oluşan akademik, Hatice Gökçe ve Bahadır Köse’ den oluşan tasarım, Melani Bakkaloğlu Turan, Sait Salıcı, Süleyman Tahiroğlu, Hamdi Saraçkardeşler, Oğuz Aksu’ dan oluşan sektör temsilcilerinden oluşan seçici kurul üyeleri, seçkiye başvuran 164 projeden yenilikçi yaklaşımları ve özgün detayları ile 17 projeye tam not verdi. Seçki, fuar süresince 8. salonda sergilenecek.

Fuar kapsamında düzenlenecek "Deri Sektöründe Yeşil Dönüşüm Çevresel Sorunlar ve Yeşil Destekler" panelinde, sektörün sürdürülebilirlik konusundaki çabaları ve geleceği tartışılacak. Ayrıca, "Ustalara Saygı" etkinliğinde sektöre önemli katkılarda bulunan isimler ödüllendirilecek.

Fuara 60 ülkeden ziyaretçi ve alım heyeti katılacak

Sektöründe, Avrasya’nın 1., Avrupa’nın ise 2. en büyük fuarı olan AYSAF’a 250’yi aşkın firma katılıyor. 60 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetinin de katılacağı fuarı 15.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.