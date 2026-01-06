Ayakkabıda üst segment üretim için kapı aralandı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Son yıllarda artan ithalat baskısı, düşen ihracat ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle rekabet gücü zayıflayan ayakkabı sektöründe uzun süredir beklenen kritik bir adım atıldı. 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, ayakkabı üretiminde kullanılmak şartıyla mikrofiber suni deri ve kromlu deride uygulanan ilave gümrük vergileri sıfırlandı.

Daha önce mikrofiber suni deride yüzde 27, kromlu deride ise yüzde 10 olan ilave vergi oranlarının kaldırılması, özellikle spor ayakkabı üretiminde Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bir eşik olarak değerlendiriliyor. Üretimde kullanılan temel hammaddelerden mikrofiber suni deri ve kromlu deride ilave gümrük vergilerinin sıfırlanması, sektörde yalnızca maliyetleri aşağı çekmekle sınırlı olmayan, üretim yapısını dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

"Bu bizim için devrim gibi bir karar"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, düzenlemenin sektör açısından yalnızca bir vergi indirimi değil, bakış açısında bir değişimi temsil ettiğini vurguladı. İçten, “Eski durumda 5 bin dolarlık mikrofiber suni deri ithalatında toplam 7 bin 245,60 dolar vergi ödüyorduk. Yeni düzenlemeyle bu rakam 4 bin 53,66 dolara düşüyor. Yaklaşık 3 bin 192 dolarlık, yani yüzde 44’lük bir indirim söz konusu” dedi.

İçten’e göre bakanlığın yan sanayi üzerindeki vergi yükünün ana sanayi üretimi, yatırımı ve istihdamı nasıl baskıladığını fark etmesi, kararın en kritik yönünü oluşturuyor. Özellikle Türkiye’de üretimi olmayan ya da yeterli çeşitlilikte üretilemeyen hammadde kalemlerine yönelik bu adımın önemine değinen İçten, “Son dönemde hammadde vergilerinde düşüş görmüyorduk. Yan sanayide yapılan bu indirim, ana sanayinin ne kadar zorlandığının görüldüğünü gösteriyor. Bu bizim için devrim gibi” değerlendirmesinde bulundu.

Global markalar daha fazla üretim yapabilecek

Mikrofiber suni derinin spor ayakkabı üretiminde kritik bir malzeme olduğuna dikkat çeken İçten, bu ürünün Türkiye’de üretilmediğini, yüksek vergiler nedeniyle ithalatının da zorlaştığını hatırlattı. Bu durumun ithalatı körüklediğini belirten İçten, “Şimdi hammadde daha rahat gelecek, üretilemeyen bazı ayakkabılar Türkiye’de üretilebilir hale gelecek. Bu karar; Skechers, Adidas ve Nike gibi global markaların Türkiye’de daha fazla ve daha ileri düzey ayakkabı üretimi yapmasının önünü açacak” dedi.

Yeni düzenleme, yalnızca üretimi artırmayı değil, üretimin niteliğini de yukarı taşımayı hedefliyor. İçten, global markaların Türkiye’de bugüne kadar ağırlıklı olarak daha temel (basic) ürünleri ürettiğini belirterek, “Bu adımla birlikte üst segment, katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesi mümkün olacak. Bu hem üretim ve istihdam artışı sağlar hem de ithalatı aşağı çeker” diye konuştu. Kromlu deride verginin sıfırlanmasının da deri tarafında çeşitliliği ve kaliteyi artıracağını vurgulayan İçten, hammadde girişinin kolaylaşmasının iç piyasada bir regülasyon etkisi yaratacağını ifade etti.