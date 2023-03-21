AYB'nin Türkiye'ye kredi verme yasağına deprem düzenlemesi

Avrupa Birliği'nin borç verme kolu olan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), deprem sonrası Türkiye'nin yeniden inşa çabalarına 500 milyon euro (540 milyon dolar) sağlayarak Türkiye'ye yönelik yaklaşık 4 yıldır süren finansman yasağını geçici olarak geçersiz kılacak.

AYB, 2019'da Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapılmasıyla ilgili bir tartışmanın ardından Türkiye'deki kredilerin neredeyse tamamını durdurdu, ancak geçen ay Türkiye ve komşu Suriye'de yaklaşık 56.000 kişinin ölümüne yol açan deprem, yasağa dair bir istisna yapılmasına sebep oldu.

Bankanın başkan yardımcısı Lilyana Pavlova yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu ile birlikte, 500 milyon euroya kadar olan kısmı AYB tarafından teslim edilecek olan kapsamlı bir ortak paket üzerinde çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra yönetim kurulumuzun onayına sunacağız" dedi.