Ayçiçek alım fiyatları açıklandı

S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını güncelledi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatının 28,50 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, üreticilere nakliye ödemesinin de yapılacağı belirtilerek, karar ayçiçek piyasasına duyuruldu.

S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın adıyla yapılan açıklamada "Ayçiçek Çekirdeği Alım Fiyatımız 23 Eylül 2025 tarihi itibariyle yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için 28,50 TL + nakliye ödemesi şeklinde güncellenmiştir" ifadeleri yer aldı.