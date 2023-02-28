AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nuri Şapkacı seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), yeni yönetim kurulu, danışma ve denetim kurullarının da belirlenmesi amacıyla yapılan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Nuri Şapkacı, oy birliği ile başkanlık görevine getirildi.

2023-2025 döneminde başkanlık görevini yürütecek olan 1965 Malatya doğumlu Şapkacı, ECE Türkiye'de Genel Müdür ve CFO olarak görev yapıyor.

Yönetim alanında 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Şapkacı, ECE Türkiye'ye katılmadan önce Teknoser, Yapı Kredi Finansal Kiralama, Teknoloji Holding, ITE Group PLC ve Pegasus Havayolları'nda üst düzey yönetici olarak çalıştı.

2011 yılından bu yana AYD'de başkan yardımcılığı görevini de yürüten Şapkacı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra San Francisco'daki Golden Gate Üniversitesi'nden finans alanında MBA derecesi aldı.

Açıklama yapan Nuri Şapkacı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kayıplardan duydukları üzüntüyü aktaran Şapkacı, şunları kaydetti: "Bu zor günlerde AYD olarak, acıları hafifletmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, ilk aşamada deprem bölgesindeki farklı illerimizde 15 aşevi kurduk ve günde 45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık. Üyelerimiz ayrıca, barınma, konteyner, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılayarak bunun yanı sıra maddi yardımlarda da bulundular. Türkiye genelindeki AVM'lerin önemli bir bölümü, yardım toplama merkezi ve Kızılay kan bağış merkezi olarak hizmet verdi. Önümüzdeki süreçte de şartları uygun olan AVM'lerimiz normalleşme sürecinde özellikle eğitim ve istihdam sağlamaya yönelik olarak tüm STK'ler ile iş birliği halinde etkin şekilde çalışmaya devam edecek."

“2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor"

AYD'nin 2023 yılı hedeflerine işaret eden Şapkacı, "AVM'ler, içinde yer alan markalarla birlikte önemli bir ekosistem meydana getiriyor. Bu ekosistem; üretim, lojistik, altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kelebek etkisiyle besliyor. 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan sektörümüzde AVM ekosistemi içerisinde 2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörümüz ayrıca, Türk markalarının yurt dışına açılımlarını destekleyerek katma değer oluşturuyor." ifadelerini kullandı.