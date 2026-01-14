Aydın ihracatta büyümeyi sürdürdü: Hedef 2 milyar dolar!

Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın’ın 2025 yılı ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı.

Ege Bölgesi ihracat artışında Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı

Türkiye’nin ihracatı 2025 yılında yüzde 4,5’luk artışla 261,7 milyar dolardan 273,4 milyon dolara çıkarken, Ege Bölgesi’nin ihracat artış hızı yüzde 0,6’da kaldı. Ege Bölgesi, 2025 yılında Türkiye’ye 43,7 milyar dolar kazandırırken Türkiye’nin ihracat artışından payına düşeni alamadı. Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ın 2024 yılında 43,4 milyar dolar olan ihracatı 2025 yılında 43,7 milyar dolar olarak kayıt altına alındı. Ege Bölgesi’nin 2024 yılı Aralık ayı ihracatı 3 milyar 872 milyon dolar iken, 2025’in aralığındaki ihracatı yüzde 2,7’lik azalışla 3 milyar 768 milyon dolara geriledi.

Bu kapsamda Aydın, 2025 yılında ihracatını yüzde 4’lük artışla 1 milyar 848 milyon dolardan 1 milyar 1925 milyon dolara yükseltti. Aydın, 2026 yılında ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmak için mücadele edecek.