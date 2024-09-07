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Aydın ve İzmir'deki 5 taşınmazın satışına onay: 3.1 milyar lira...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Aydın ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışına onay verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aydın'ın Didim ilçesinde 3, İzmir'in Urla ilçesinde ise 2 taşınmaz 3.1 milyar liraya satıldı.

Haber Merkezi
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Aydın ve İzmir'deki 5 taşınmazın satışına onay: 3.1 milyar lira...
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Aydın ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 124 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

Aynı bölgede bulunan başka bir taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 136 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Erz Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılması kararlaştırıldı.

Bölgedeki başka bir taşınmazın ise satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 173 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'ndeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonucu 362 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Urla Ortak Girişim Grubuna satılmasına onay verildi.

2 milyar 320 milyon liralık satış

Aynı bölgedeki başka bir taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucu 2 milyar 320 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

 

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