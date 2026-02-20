Aydıncık Yat Limanı Projesi yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkacak

  1. Ekonomim
Aydıncık Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında yapılacak ihalesi için 5 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek. Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyeceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 2 Mart'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek-Çankaya/ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarı 2 milyon lira olan ihale için 5 Mayıs saat 10.00'a kadar teklif sunulabilecek. İhale, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak. Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

