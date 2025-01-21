  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Aydın’da 1 yılda 146 bin ton domates üretildi
Takip Et

Aydın’da 1 yılda 146 bin ton domates üretildi

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projelerle domates üssü olması hedeflenen, önemli tarım şehirlerinden biri olan Aydın’da son 1 yılda 146 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın’da 1 yılda 146 bin ton domates üretildi
Takip Et

Aydın’da çiftçilere yönelik geliştirilen projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede domates üretiminin yaygınlaştırılması ve tarım arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi hedefiyle de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen domates üretimine teşvik projeleri kapsamında üreticilere domates fideleri dağıtıldı.

19 bin 385 dekar alanda yaklaşık 146 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi

Yapılan çalışmalar kapsamında domates üssü olması beklenen Aydın’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı verilerine göre il genelinde 785 dekar örtü altı olmak üzere toplam 19 bin 385 dekar alanda yaklaşık 146 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi.

Trump: Gazze'de ateşkesin devam edeceğinden emin değilim, bu bizim değil onların savaşı!Trump: Gazze'de ateşkesin devam edeceğinden emin değilim, bu bizim değil onların savaşı!Dünya
İsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 21 Filistinli yaralandıİsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 21 Filistinli yaralandıDünya

 

Ekonomi
Bahar havası üretime olumsuz yansıdı! Meyve üretimi düşecek, fiyatlar artacak
Bahar havası üretime olumsuz yansıdı! Meyve üretimi düşecek, fiyatlar artacak
EPDK’dan elektrik kararı! Piyasa yönetmeliği ile yeni şartlar belirlendi
EPDK’dan elektrik kararı! Piyasa yönetmeliği ile yeni şartlar belirlendi
Son dakika... 2024 yılı konut satış rakamları açıklandı
SON DAKİKA
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'