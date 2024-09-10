  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Aydın'da 2024 yılı pamuk toplama fiyatları belli oldu
Takip Et

Aydın'da 2024 yılı pamuk toplama fiyatları belli oldu

Aydın’da bir araya gelen ziraat odası başkanları, 2024 yılı pamuk toplama fiyatlarını belirledi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın'da 2024 yılı pamuk toplama fiyatları belli oldu
Takip Et

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun 2024 yılı toplama fiyatları belli oldu. Bir araya gelen 4 ilçe oda başkanı pamuk toplama ücretlerinin Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde pamuk toplama fiyatlarının dekara bin 250 TL olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl dekara 950 TL olan toplama fiyatı bu yıl bin 250 TL’ye yükseldiğini açıklayan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, aldıkları kararın bağlayıcılığı olmadığını, tavsiye niteliğinde bir fiyat olduğunu belirtirken çoğunlukla bu fiyatlandırmaya uyulduğunu söyledi.

"2024 yılı pamuk toplama ücretleri bin 250 TL/dekar olarak belirlenmiştir"

 Konu ile ilgili Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada ise “Bugün Efeler Ziraat Odası Başkanlığı'nda Oda Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş’le birlikte yapılan toplantı sonrasında 2024 yılı pamuk toplama ücretleri bin 250 TL/dekar olarak belirlenmiştir. Pamuk üretimi yapan tüm üreticilerimize ve pamuk toplama makinesi sahiplerine hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.

Rober Koptaş’ın romanı 'Unufak' İletişim Yayınları’ndan çıktıRober Koptaş’ın romanı 'Unufak' İletişim Yayınları’ndan çıktıKültür-Sanat

 

Kılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalıKılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı: Erdoğan gereğini yapmalıGündem

 

Ekonomi
Hazine, 26,1 milyar lira borçlandı
Hazine, 26,1 milyar lira borçlandı
Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’da üretildi
Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’da üretildi
Kilis’te biber kurutma mesaisi! Sınırın sıfır noktası kırmızıya büründü
Kilis’te biber kurutma mesaisi! Sınırın sıfır noktası kırmızıya büründü
Ticari kredilerde sorunlu sektörler belli oldu!
Ticari kredilerde sorunlu sektörler belli oldu!
Şimşek, işsizlik ve ihracat verilerini değerlendirdi: Yapısal reformlarla destekleyeceğiz
Şimşek, işsizlik ve ihracat verilerini değerlendirdi: Yapısal reformlarla destekleyeceğiz
OPEC'in petrol üretimi günlük 197 bin varil düştü
OPEC'in petrol üretimi günlük 197 bin varil düştü