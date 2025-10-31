  1. Ekonomim
  Aydın'dan bir ayda 103 milyon dolarlık ihracat hamlesi!
Aydın'dan bir ayda 103 milyon dolarlık ihracat hamlesi!

Aydın’da eylül ayında 103 milyon 378 bin dolar ihracat, 31 milyon 242 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'dan bir ayda 103 milyon dolarlık ihracat hamlesi!
Aydın’ın 2025 yılı Eylül ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın’da 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 5’lik artışla 103 milyon 378 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 9’luk aratışla 31 milyon 242 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Eylül aylarında da toplam 298 milyon 24 bin dolar ithalat, 881 milyon 743 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat temmuzda gerçekleştirildi

Aydın’da 2025 Ocak-Eylül dönemlerinde en çok ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile temmuz ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 146 bin dolar ile ocak ayı oldu.

En düşük ihracat haziranda gerçekleştirildi

Aydın’da 2025 Ocak-Eylül dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 85 milyon 721 bin dolar ile haziran ayı oldu.

