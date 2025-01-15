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Aydın'ın Buharkent ilçesinde ekmeğe zam!

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ekmek fiyatı bugünden itibaren 12,5 TL oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde ekmeğe zam!
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Aydın’ın Buharkent ilçesinde ekmek fiyatlarında artış yaşanırken, ekmek fiyatının bugünden itibaren 12,5 TL olduğu öğrenildi.

İlçe genelinde 200 gram ekmek, bugünden itibaren 12,5 TL’ye satılacak

Geçtiğimiz günlerde girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etmişti. Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verilmişti. Bu çerçevede Buharkent ilçesinde de 200 gram ekmek fiyatlarında değişiklik yapıldığı öğrenildi. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL’ye satılacak.

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