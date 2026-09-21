Aylık bazda elektrikli taşıt şarjı 100 bin MWh seviyesini geçti

MEHMET KAYA - ANKARA

Elektrikli taşıt sahiplerinin tercihinin Ağustos ayında yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği tercih etmeleri de dikkat çekti. Bu ayda taşıt şarjları için tüketilen elektriğin yüzde 62,2’sinin YEK-G belgeli işletmeciler tarafından temin edildi. Ticari şarj istasyonlarındaki başta tüketim olmak üzere nicel veriler Şarj@TR mobil uygulaması tarafından takip edilebiliyor.

Elektrikli taşıt sahipleri 2026 Ağustos ayında 3 milyon 527 bin 70 şarj işleminde, 3.7 milyon saat şarj gerçekleştirdi. Şarj başına tüketim 27,63 kWh (kilowatt saat) oldu. Bu tüketim miktarı, bir hanenin ucuz tarife sınırıyla (aylık 240 kWh) kıyaslandığında yaklaşık 3 günlük elektrik tüketimine karşılık geliyor.

DC ile AC arasındaki fark

Elektrikli taşıt araçlarındaki hızlı artışa paralel, lisans alarak bu alanda hizmet veren şirketlerin sunduğu soket sayısında da hızlı bir artış olmuştu. Ağustos ayı sonu itibariyle bu alanda 48 bin 649 şarj noktasına ulaşıldığı, bunların 21 bin 116’sının DC (doğru akım-hızlı şarj), 27 bin 533’ünün ise AC (alternatif akım-yavaş şarj) nitelikli olduğu belirtildi.

DC şarj istasyonlarında zaman kazanılıyor ancak enerji kaybı ve batarya soğutma gibi nedenlerle AC istasyonlarına kıyasla biraz daha fazla elektrik çekiliyor. Verilere göre vatandaşların yüzde 85,5’i DC soketleri kullanarak taşıtlarını şarj etti.

En çok tüketim hafta sonu

Taşıtların en fazla günün 16.00-17.00 saatleri arasında şarj edildiği, 18.00-19.00 arasının da bu seviyeye yakın olduğu belirlendi. En fazla tüketim ise Cumartesi ve Pazar günlerinde yapıldı. En az şarj yapılan gün ise Salı oldu. Elektrikli taşıtların artışıyla, merkezi bir uygulama ile bilgilerin takibi, gelecekte elektrik tüketiminden taşıt üreticileri ve vatandaşlara kadar geniş bir alanda üretim-hizmet sunumu ve tüketici tercihlerini ilgilendiren karar süreçlerine destek verecek veri de oluşuyor.