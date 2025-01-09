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AYM bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi bireysel emeklilik sistemine aktarımı ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. AYM, birikim ve taahhütlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımı sonrası kazanılacak süre ve emeklilik yaşına ilişkin esaslar ile ilgili SEDDK yetkisini Anayasa’ya aykırı buldu.

Haber Merkezi
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AYM bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeyi iptal etti!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel emeklilik sistemine aktarımda idarenin belirlediği usul ve esasları içeren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM, 7319 sayılı Kanun'da yer alan bireysel emeklilikle ilgili bazı düzenlemelerin iptali istemini karara bağladı.

“Düzenlemeler kanunla yapılmalıdır”

Kararda, mevcut emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımı sonrası kazanılacak süre ve emeklilik yaşına ilişkin esasların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştı.

Ancak, bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu ve bu düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği ifade edilerek, idareye verilen yetkinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Emeklilik hakkında şartlara müdahale olarak değerlendirildi

AYM, emeklilik hakkının doğumu için gereken şartlara müdahale edildiğini ve bu düzenlemenin Anayasa'nın 48. maddesinde güvence altına alınan sözleşme özgürlüğünü sınırlandırdığını belirtti.

SEDDK yetkisi Anayasa’ya aykırı bulundu

Ayrıca, idari kuruma doğrudan düzenleme yetkisi verilmesinin, bireylerin emeklilik hakkını elde edebilme şartlarının idare tarafından değiştirilebilir nitelikteki düzenlemelerle belirlenebileceği anlamına geldiği vurgulandı. Bu gerekçelerle, AYM, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

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