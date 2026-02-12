AYM'den emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek

CHP’nin, emekli maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle ilgili düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda yeni bir aşamaya geçildi.

Başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yaptığı başvuruyu usul yönünden inceleyerek ilk aşamayı geçti. Bugün yapılan görüşme sonucunda, başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi. İptal istemine ilişkin nihai kararın verileceği esastan görüşme takvimi, mahkeme tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Emekli maaşları tartışması yargıya taşındı

Emekli maaşlarına yönelik tartışmalar, kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesiyle başlamıştı. CHP, düzenlemenin yasalaşma sürecinde TBMM’de "emekli nöbeti" tutmuş, Özgür Özel ile Devlet Bahçeli arasında konuya dair karşılıklı açıklamalar yaşanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanunun 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir.”diyerek konuyu yargıya taşımıştı.

Emeklilerin gözü çıkacak karara çevrildi

AYM’nin başvuruyu esastan görüşecek olması, emekli aylıklarına dair düzenlemenin anayasaya aykırılık teşkil edip etmediğinin derinlemesine inceleneceği anlamına geliyor. Emeklilerin ve kamuoyunun gözü şimdi çıkacak karara çevrildi.