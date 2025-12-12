Aynı binada 5'i aşan turizm amaçlı kiralamaya iş yeri ruhsatı zorunluluğu getirildi

Yeni düzenlemeye göre, aynı binada Airbnb benzeri platformlarda toplam beş bağımsız birimin turizm amaçlı kiralanması durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı zorunlu hale geliyor. Turizm amaçlı kiralanan konutların ruhsat alabilmesi için yangın güvenliği önlemleri eksiksiz olmalı; duman dedektörü, yangın söndürme ekipmanı ve acil kaçış imkânı gibi donanımlar bulundurulacak.

Kısa süreli konut kiralamalarına yeni denetim ve ruhsat şartı geliyor

Ayrıca düzenleme, kiracıların konutları kısa süreli üçüncü kişilere kiralamasını sınırlıyor ve belediyeler ile ilgili bakanlıklar, söz konusu kiralamaların ticari faaliyet teşkil edip etmediğini ve güvenlik koşullarına uyulup uyulmadığını yerinde denetleyebilecek.

Ruhsat başvurularında 2 ay kuralı

Öte yandan yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik de iş yeri açma izin ve ruhsat sürecine yönelik oldu. Buna göre ilgili idarenin (belediye veya il özel idaresi) doğru ve eksiksiz yapılan ruhsat başvurusunu 2 ay içinde sonuçlandırması zorunlu hâle getirildi. Eğer idare 2 ay içinde ruhsatı vermezse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.