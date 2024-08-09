'700 bin dolarlık evin ABD'de kira getirisi 4.800, Türkiye'de 1.300 dolar'

Geçen yıl ABD'de yaklaşık 6 milyon konut satılırken, ülkemizde ise yaklaşık 1,4 milyon konut satışı gerçekleşti. ABD’de satılan konutların 20 bine yakını Washington’da yer alırken, bu konutların yüzde 5'i göçmenlere, yüzde 1'i ise Türk vatandaşlarına satıldı.

Washington’un bazı mahallelerinde metrekare fiyatlarının 10 bin dolar seviyesine ulaştığını, Nişantaşı ve Bebek gibi semtlerde ise bu fiyatların 5 bin dolar civarında seyrettiğini belirten Ev A Team'in Kurucusu Eva Nihal, “ABD’de 700 bin dolar değerindeki bir konutun aylık kira getirisi 4.800 dolara kadar çıkarken benzer tip ve değerde Türkiye’de yer alan bir konutun kira getirisi maksimum 1.300 dolara ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"ABD emlak piyasası 2 trilyon dolarlık hacme sahip"

Nihal'in açıklamasına göre, Amerika emlak piyasası her yıl büyüyen hacmiyle birçok farklı ülkeden yatırımcıyı kendine çekmeye devam ediyor. ABD'de en çok satışın gerçekleştiği lokasyonlar arasında Californiya, Teksas, Florida ve Columbia, Maryland, Virginia bölgesi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşan sektöre ülkemizden gösterilen ilgi de her geçen gün artıyor.

"Düşük faiz oranları ve vergi avantajları yatırımcıyı çekiyor"

Açıklamaya göre, orta ve uzun vadede yüksek yatırım kazancı ve dolar cinsinden kira getirisi sağlayan konutlar Türk vatandaşları tarafından yoğun talep görüyor. Bunun yanında, düşük faiz oranlarına sahip konut kredileri ve vergi avantajları da ABD’deki konutların tercih edilmesini sağlayan diğer etmenler arasında yer alıyor.

"Kira getirisi Türkiye’den yüksek"

ABD’de 700 bin dolar değerindeki bir konutun ortalama kira getirisinin evin konumuna göre aylık 4.800 dolara kadar çıktığının altını çizen Eva Nihal, “Benzer fiyat ve niteliklere sahip olan Türkiye’de yer alan bir konutun aylık kira getirisi ise maksimum 1.300 dolara ulaşabilmekte. ABD'deki konut satışları, daha yüksek alım gücü ve geniş yatırım fırsatları nedeniyle Türkiye'ye kıyasla daha fazla çeşitlilik gösteriyor. Son dönemde özellikle Washington’dan konut satın alan Türk vatandaşların sayısında ciddi bir artış gözlemliyoruz.” diyor.

Türklerin en çok tercih ettiği lokasyonlar

Türk vatandaşlarının en çok Virginia’yı ve Washington’da da genellikle Georgetown ve Dupont Circle gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirten Nihal, “Bu bölgeler hem merkezi konumları hem de sundukları sosyal ve kültürel olanaklar nedeniyle tercih ediliyor. Washington’da Türk vatandaşları genellikle 2+1 ve 3+1 daireleri yatırım avantajı açısından tercih ediyorlar. Dubai ve Miami'den sonra, şu anda yatırımcıları için en popüler şehir Washington ve çevresi. Yüksek kiraya getirisi ile en çok göç alan bir bölge olarak yatırımcıların gözdes haline geliyor.” dedi.