AYSAD’dan Hatay’a destek ziyareti

YENER KARADENİZ/HATAY

Yönetim kurulu ile Hatay’a destek ziyaretinde bulunan AYSAD Başkanı Sait Salıcı, “Buradaki her atölye, ayakkabı sektörünün yeniden ayağa kalkma mücadelesinin bir parçası. Biz AYSAD olarak bu mücadelenin sadece destekçisi değil, sahadaki aktif oyuncularından biriyiz” dedi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’da ayakkabı ve yan sanayi üreticilerini ziyaret ederek sektörel toparlanma çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette açıklama yapan AYSAD Başkanı Sait Salıcı, Hatay’ın sektör için stratejik bir merkez olduğunu vurgulayarak, üretimin yeniden güçlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Deprem sonrası dönemde üretimin devamlılığı için bölgeye 90 adet yeni ve kullanılmış makine ulaştırıldığını belirten Salıcı, üreticilere KOSGEB ve banka kredileri konusunda bilgilendirme desteği sağlandığını ifade etti. AYSAD, ziyaret kapsamında sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yaklaşık 2 bin çift yeni çocuk ayakkabısını da Hatay’a gönderdi.

Deri ayakkabıda önemli merkezlerden biri

Hayat ziyaretinde AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı’nın yanı sıra başkan yardımcısı Ömer Sağlam, yönetim kurulu üyeleri Göksu Tuğsuz, Oğuz Aksu, Z. Serkan Cevahircioğlu ve Dernek Genel Koordinatörü Mukadder Bozkaya yer aldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay’daki ayakkabı ve yan sanayi üreticilerini ziyaret ederek, bölgeye yönelik devam eden destek projelerini yerinde inceledi.

Sait Salıcı, “Hatay, ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörümüzün kıymetli ve geleceği için stratejik öneme sahip bir merkezidir. Sektörümüzün geleceği adına Hatay’ın yeniden güçlenmesi, en büyük isteğimiz ve önceliğimizdir” açıklamasında bulundu. Hatay, Konya ile birlikte özellikle deri ayakkabıda güçlü iki merkezden biri. Deprem sonrasında büyük oranda hasar alan bölgede AYSAD’ın da yanı sıra yapılan desteklerle bölge eski gücüne kavuşmaya başladı. Başkan Salıcı, depremler öncesinde Hatay’da aktif faaliyet gösteren yaklaşık 210’a yakın ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi üreticisi bulunduğunu hatırlattı.