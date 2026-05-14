Ayten Usta Gurme, fonksiyonel içecekleri ile Avrupa'yı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2006 yılında küçük bir işletme olarak yola çıkan Ayten Usta Gurme Restoran, geleneksel Anadolu mutfağından ilhamla başladığı yolculuğunu fonksiyonel içecekler alanında geliştirdiği yeni ürünlerle sürdürüyor. Emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan şirket, bugün ikinci kuşak temsilcileri Alperen Çetin, Aybike Sedar ve Şamil Çetin’in liderliğinde Ar-Ge ve ihracat odaklı büyüme stratejisi izliyor.

Bilim ekibi ile tamamen sağlıklı içecek üretiyoruz

Geleneksel şerbet kültürünü modern tüketici beklentileriyle birleştirdiklerini belirten Alperen Çetin, ürün geliştirme sürecinde bilimsel yöntemlerden yararlandıklarını söyledi. Böylece ürün gamında önemli bir dönüşüm yaşadıklarını vurgulayan Çetin, “İşin evrildiği noktada tamamen sağlıklı içecek tarafında ilerliyoruz. Bir bilim ekibiyle birlikte çalışıyor, laboratuvar testleri gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi bağırsak sağlığına, sindirim sistemine ve bağışıklığa destek verecek içeriklerle zenginleştirme hedefiyle hareket ediyoruz. Bu süreç projeye bambaşka bir boyut kazandırdı. Uzman profesörlerle yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda ürünlerimizi prebiyotikler ve probiyotiklerle geliştiriyoruz. Antibiyotik etkili bileşenler, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin olan ürünlerimizi artık daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bu yaklaşımımızla ‘süper gıda’ kategorisinde yer alabilecek, hem doğal hem de faydalı ürünler ortaya koyuyoruz. Geleneksel tariflerimiz de bize sınırsız bir Ar-Ge alanı sunuyor. Osmanlı ve Selçuklu mutfağından gelen yüzlerce tarif var ve biz bu mirası modern ihtiyaçlarla birleştiriyoruz” diye konuştu.

Geleneksel şerbetlerin doğası gereği fonksiyonel özellikler taşıdığına işaret eden Çetin, bu ürünleri modern üretim teknikleriyle yeniden yorumladıklarını ifade etti.

Bozüyük’te tam otomasyonlu üretim altyapısı devreye alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde devreye aldıkları fabrikalarında tam otomasyon sistemine geçtiklerini anlatan Alperen Çetin, üretim süreçleri hakkında şunları söyledi: “Üretim sürecimizde yüksek teknolojiye yatırım yaptık ve tamamen otomatize bir sistem kurduk. Ürünlerimizde koruyucu, boya veya stabilizatör kullanmadığımız için bu sistem bizim için bir tercih değil zorunluluktu. İnsan hatasını minimize etmek adına üretimin başından sonuna kadar el değmeden ilerleyen bir yapı oluşturduk. Bu sayede hem ürün kalitesini koruyor hem de raf ömrü avantajı elde ediyoruz. Pastörizasyon yöntemiyle ürünlerimizin bir yıl boyunca bozulmadan saklanabilmesini sağlıyoruz. Günlük 10 bin şişe üretim kapasitemiz bulunuyor ve bu kapasiteyi kademeli olarak artırmayı planlıyoruz.”

İhracatta Avrupa pazarı hedefte

İhracata Malezya pazarı ile adım attıklarını söyleyen Alperen Çetin, devamında Avrupa pazarından yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Üretimin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedeflediklerini söyleyen Çetin, özellikle İngiltere, Batı Avrupa ve Amerika pazarlarında büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.