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Ayva üreticinin yüzünü güldürdü! Yurtdışına ihraç ediliyor

Denizli’den iç pazarın yanı sıra başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ayvada yeni hasat sezonu umutlu başladı. Kilogramı toptan 25 TL’den satılan ayva, üreticisinin yüzünü güldürdü. Üretici Erhan Çaylı, "Denizli’de il merkez de 6 bin 500 hektar alanda toplam 16 bin ton ayva üretimi yapılıyor. Yetiştirilen ayva toptan olarak tarlasında 25 TL’den satılıyor. Ayvanın önemli bir bölümü de başta Rusya olmak üzere, AB ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Ayva üreticinin yüzünü güldürdü! Yurtdışına ihraç ediliyor
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Denizli’de geçtiğimiz hafta ayva hasadına başlayan üreticiler, yeni sezona umutlu girdi. Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent, Kocadere, Eldenizli, Küçükdere, Yeniköy ve Irlığanlı bölgesindeki ayva bahçelerinde verimin bu yıl iyi olduğunu belirten üretici Erhan Çaylı, geçen yıl tarlada kilogramı 15 TL’ den ihracat için alınan ayvanın bu yıl 25 TL’den alımının yapılmaya devam ettiğini söyledi. Denizli’nin toprak ve hava şartları nedeniyle ayva üretimine uygun olduğunu dile getiren Çaylı, "Denizli’de il merkez de 6 bin 500 hektar alanda toplam 16 bin ton ayva üretimi yapılıyor. Yetiştirilen ayva toptan olarak tarlasında 25 TL’den satılıyor. Ayvanın önemli bir bölümü de başta Rusya olmak üzere, AB ülkelerine ihraç ediliyor. Tarlada toplanan ayvalar ihracat için ayrıldıktan sonra reçel fabrikalarına kilogramı 10 TL’den, meyve suyu fabrikalarına ise kilogramı 3’ TL den kamyonlarla, tırlarla gönderiliyor" dedi.

Kaliteli üretime devam edilmeli

Denizli’de üreticilere başta ayva olmak üzere kayısı, armut, üzüm, nektarin gibi meyve türlerinden dikmelerini önerdiklerini hatırlatan Erhan Çaylı, "Denizli’de ürün deseninin ve çeşitliliğinin artırılması için üreticilere ayva dikmelerini öneriyoruz. Üreticilerimiz genellikle ’Eşme Limon Ayvası’ türünü tercih ediyor. Bu ayva cinsi ağacın yaşına göre dekarda 2 – 2.5 ton arasında ürün veriyor. İhracatçı da en çok bu ayva türünü tercih ediyor. Ayvayı yetiştirmek diğer meyve çeşitlerine göre daha kolay. Denizli tekstil ve konfeksiyondan sonra Türkiye’de ayva üretiminin de başkenti olabilir. Ancak üreticimiz kaliteli üretimden asla vazgeçmemeli" diye konuştu.

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