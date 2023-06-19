Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizmasında bir şirketin sisteme para iadesi durduruldu

Mehmet KAYA (ANKARA) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması kapsamı dışında tutulan ikili anlaşmalardaki yanlış bildirimlerden kaynaklı olarak şirketlere yapılan fazla ödemenin iadesi kararına karşı açılan davalardan birinde durdurma kararı alındığını ancak karara itiraz ettiklerini, diğer davaların da kurum lehine sürdüğünü bildirildi.

Açıklamada, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizmasının (AUF) yükselen hammadde fiyatlarının piyasayı bozmasını engellemek, arz güvenliği ve tüketiciyi koruma amaçlı olarak hayata geçirildiğini ve 1 Nisan 2022’den bu yana uygulandığı hatırlatıldı.

Uygulama esnasında kapsam dışı bırakılan ikili anlaşmalar kaynaklı gerçek dışı bildirimler nedeniyle alınan iade kararları da hatırlatılan açıklamada, sisteme iadesi kararlaştırılan 15 milyar 355 milyon TL’lik tutarın 7 milyar 260 milyon TL’sinin tahsil edilmesi sayesinde 1 Nisan itibariyle de tüm tüketici gruplarında yüzde 15 indirim yapıldığına da dikkat çekildi.

Bu işleme yönelik de davalar açıldığı belirtilen açıklamada, davaların kurum lehine sürmekle birlikte Ankara 10. İdare Mahkemesinin bir davada iadenin durdurulmasına karar verdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Söz konusu şirketlerin geri ödemeler konusunda hukuki hakları elbette mevcuttur. Hem düzenleyici işlemin iptali hem de geri ödemelerin iptali istemiyle açılan davalara ilişkin süreçler de yakından takip edilmekte, gerekli hukuki adımlar ivedilikle atılmaktadır. Kurumumuz aldığı her kararın sonuna kadar arkasındadır ve bu kararların hukuki geçerliliği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Bugüne dek bütün dava süreçleri Kurumumuz lehine devam etmekte olup Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik aldığı kararla ilgili de gerekli itiraz yapılmıştır. Elektrik üretim şirketlerinin nerdeyse tamamının sağlıklı bir şekilde uygulanmasına destek olduğu AUF ile tüketicilerimize sağlanan kazanımın birkaç şirketin cebine girmesine yüce Türk adaletinin de izin vermeyeceğine inancımız tamdır.”

“Haksız kazanç” ifadesi kullanıldı, manipülasyonlara karşı kararlılık vurgulandı

Kurulun aldığı iade kararının hukuki olduğuna dair kararlılık vurgulanan açıklamada ayrıca davaya konu uyuşmazlıkta şirketlerin “haksız kazanç” elde ettiği ifadesi de yer aldı. Açıklamada, “Söz konusu şirketlerin vatandaşlarımızdan haksız yolla elde ettikleri kazanç üzerinden kamuoyunu yanıltıcı açıklama yapmaları etik bir yaklaşım değildir. Kurumumuz için önemli olan şirketlerin borsa değeri değil, adalete ve hakkaniyete olan bağlılıklarıdır. Sektörümüzde faaliyet gösteren ‘bütün şirketlerin’ Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayan ve tüketicilerimizin maliyet yükünü hafifleten AUF ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermesi elzemdir. Sistemin dengesini bozmaya yönelik uygulamalara ve manipülasyonlara Kurumumuzun hiçbir surette kayıtsız kalmayacağı unutulmamalıdır” denildi.