Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü'de görüştü

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Program, vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitler ve ebediyete irtihal etmiş devlet büyükleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu her defasında tekrar söylemek lazım. Tüm çalışmalarımız bu bilincin farkında olarak yürütülüyor ve yürütülmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu kardeşliğin gereğini her zaman yerine getirdiğini ifade eden Büyükelçi Akgün, iki liderin ortaya koyduğu daha büyük bir vizyonun bulunduğunu vurguladı.

"Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması gerektiği konusunda hedeflerimiz var"

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak "Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması gerektiği konusunda hedeflerimiz var. Bunun gerçekleşmesi iş insanlarımızın bu hedefe odaklanmasıyla mümkün olacak." diye konuştu.

İş insanlarına daha aktif çalışma ve işbirliğini artırma çağrısında bulunan Akgün, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanlarda ortak projelerin önemine dikkati çekti.

Akgün ayrıca, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor sürecine işaret ederek "Türkiye ve Azerbaycan'ın sermaye, birikim ve tecrübesini bir araya getirerek üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapması lazım. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş cumhuriyetlerle iş birliklerine öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

ATİB Başkanı Rüstemov ise birliğin 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek amaçlarının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu söyledi.

Rüstemov, "İki ülkenin iş insanlarını birbirleriyle tanıştırmak, Türkiye'den Azerbaycan'a gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden iş insanlarını doğru adreslere yönlendirmek için çalışıyoruz. Ticaret hacminin artması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz." dedi.

Program, ATİB'e yeni katılan üyelerin sunumları ile plaket takdiminin ardından sona erdi.