Azerbaycan'da enerjide 10 milyar doları aşan dev adım: SOCAR, TotalEnergies ve XRG ile anlaştı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü, uluslararası yatırım forumunda önemli yatırım anlaşmalarına ev sahipliği yaptı.

10 milyar doları aşan yatırım gündemde

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu, enerji sektöründeki önemli yatırım kararlarına sahne oldu. Forum kapsamında farklı sektörlerde 10 milyar doları aşan potansiyel yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Enerji alanında öne çıkan gelişme ise Abşeron gaz ve kondensat sahasına ilişkin yatırım kararı oldu. Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR, Fransa merkezli TotalEnergies ve Abu Dabi merkezli XRG, sahanın tam ölçekli geliştirilmesi için nihai yatırım kararını aldı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, forum kapsamında enerji başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırım anlaşmaları gerçekleştirildi.

Abşeron'da üretim kapasitesi artacak

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, forumda yaptığı konuşmada Abşeron sahasının ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazar Denizi'nin en büyük açık deniz sahalarından biri olan Abşeron'un ikinci aşamasının devreye alınmasıyla Azerbaycan'ın doğal gaz üretiminin 3 ila 4 yıl içinde yaklaşık 5 milyar metreküp artması bekleniyor.

Aliyev, petrol ve gaz sektörünün ülke ekonomisindeki önemine de değindi. Petrol ve gazın Azerbaycan ekonomisine yön vermeye ve yeniden yatırımlara dönüştürülecek kaynak oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının yüzde 70'i geçtiğini ifade eden Aliyev, petrol ve doğal gazın ise toplam ihracatın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Avrupa'ya gaz ihracatında yeni dönem

Azerbaycan, doğal gaz ihracatını ağırlıklı olarak Avrupa ve Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Ülke, geçen yıl ihraç ettiği 25 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık yarısını Avrupa Birliği ülkelerine gönderdi.

Küresel enerji arzında yaşanan aksaklıkların arz güvenliği konusundaki endişeleri artırdığı bir dönemde alınan üretim kapasitesini genişletme kararı, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı açısından da önem taşıyor.

Üretimdeki artışla birlikte Azerbaycan'ın Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderebilmesi için ilave boru hattı kapasitesine ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Öte yandan SOCAR ile ABD merkezli enerji şirketi ExxonMobil arasında da yeni bir üretim anlaşması imzalandı. Anlaşma, Azerbaycan'ın Orta Kura Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretimini kapsıyor.

Anlaşma kapsamında SOCAR ve ExxonMobil projede yüzde 50'şer paya sahip olacak. Projenin operatörlüğünü ise ExxonMobil üstlenecek.