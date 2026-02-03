Azerbaycan’dan Akdenizli iş insanlarına yatırım daveti

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve beraberindeki heyet, Alanya TSO, Burdur TSO ve Isparta TSO’yu ayrı ayrı ziyaret etti. Taghiyev, Azerbaycan’daki yatırım fırsatları, teşvik sistemleri ve destek mekanizmalarını Alanya, Burdur ve Isparta iş dünyası temsilcilerine tanıttı. ITSO Başkanı Metin Çelik, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Üyelerimizin yurt dışı pazarlara açılması ve yeni yatırım alanlarını keşfetmesi adına bu tür buluşmaları önemsiyoruz” dedi