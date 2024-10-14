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Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan, 2024 yılının Eylül ayına kadar Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz gönderdi.

Haber Merkezi
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz
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Azerbaycan Enerji Bakanlığı, 2024'ün 9 ayında petrol ve doğal gaz üretim ve ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, Azerbaycan'da bu yılın 9 ayında 21,6 milyon ton petrol (kondensat dahil) üretildi ve bu miktarın 17,9 milyon tonu ihraç edildi.

Belirtilen dönemde Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp, Avrupa'ya 9,4 milyar metreküp, Gürcistan'a 1,7 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.

18,4 milyar metreküp yurt dışına satıldı

Azerbaycan'da yılın 9 ayında 37,1 milyar metreküp doğal gaz üretildi ve bu miktarın 18,4 milyar metreküpü yurt dışına satıldı.

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