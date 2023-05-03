Azeri gazına Macaristan’dan Türkiye transit geçişi şartı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Türkiye'deki yeni yatırımı olan Medicor Medical'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Szijjarto, Macar-Türk ekonomik işbirliğinin Türk ve Macar halkına, firmalarına ve iki ülke ekonomisine kazanç sağladığını belirtti.

Dünyada örneği olmayan sınamalarla karşılaştıklarını kaydeden Szijjarto, bunların sağlık, ekonomik, doğal afet ve göç olduğunu dile getirdi.

Szijjarto, sağlık araç ve gereç üretiminin önemli ve gerekli olduğuna dikkati çekerek Macaristan'ın sağlık sektöründe ve tıbbi cihazlar üretiminde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

"Dünyanın dört bir yanında Macar sağlık ürünleri, tıbbi cihazları tedavilerde kullanılmaktadır." diyen Szijjarto, Macar firmalarının ihracat piyasalarında büyümeleri için destek verdiklerini söyledi. Szijjarto, Medicor'un yalnızca Macaristan'da değil tüm Avrupa'da yeni doğanlar için gerekli tıbbi cihazların geliştirilmesinde öncü rol oynadığını belirterek firmanın ana ürünlerinin bebeklerin bakımı için gerekli kuvözlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Fabrikada gelişmiş kuvözler üretilecek

Firmanın ürünlerinin daha çok Orta Doğu'ya ihraç edildiğini kaydeden Szijjarto, firmanın yeni tesisini de burada kurma kararı aldığını söyledi.

Medicor'un Türkiye'de yeni açılan bu merkezinin 4 bin metrekare alan üzerine kurulu bir fabrika olduğunu belirten Szijjarto, “Burada kuvözler üretilecektir. 45,8 milyon liralık büyük bir yatırımdır. Macar hükümeti buna 27,4 milyon liralık teşvik desteği vermiştir. Üretim bu yılın ikinci yarısında başlayacak." bilgisini verdi.

Burada yalnızca üretim değil, araştırma ve geliştirme de yapılacağını kaydeden Macar bakan, firmanın Ar-Ge çalışmalarıyla çok gelişmiş küvezler üreteceğini vurguladı.

"Ticaret hacmimizi yüzde 99 artırdık"

Szijjarto, Macar hükümetinin desteğinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği sayesinde olduğuna dikkati çekerek "Ticaret hacmimizi yüzde 99 artırdık. Türkiye olmadığı kadar ihracatta bulunmuştur. Türk firmaları da sürekli yatırımlar yapmaktadır ve işgücü oluşturmaktadır. Macar firmalar da Türkiye'de girişimde bulunmaktadır." dedi.

“Türkiye transiti olmadan güvenli Macar doğal gaz arzı yoktur”

İki ülkenin muhtemel enerji yatırım alanlarına ilişkin soruya yanıt veren Szijjarto, Macar enerji arzının güvenliği açısından Türkiye'nin önemli olduğunun altını çizdi. Szijjarto, "Türkiye güvenilir ve öngörülebilir bir transit ülkesi olmasaydı, Macaristan'a doğal gaz arzının güvenliği olmazdı. Türkiye transiti olmadan güvenli Macar doğal gaz arzı yoktur. Halen Türk Akımı, Avrupa'ya tek Doğu Batı yönündeki güvenli doğal gaz naklini sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan gazının satın alınmasına da değinen Szijjarto, "Macaristan’a Azeri gazı ancak Türkiye transit geçiş sağlarsa ulaşacaktır. BOTAŞ ile Türk doğal gazını satın almak üzere görüşüyoruz ister LNG olsun ister başka kaynak şeklinde." dedi.