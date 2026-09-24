Azimut’tan Türkiye ekonomisine ve finans sistemine güven vurgusu

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20 ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 206 milyar dolar varlık yöneten Azimut Grubu’nun Global CEO’su Giorgio Medda, New York’ta yaptığı değerlendirmelerde Türkiye finansal sistemi ve sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medda, Türkiye finansal sisteminin güçlü temellere sahip olduğunu belirterek, yatırım fonları ve portföy yönetimi sektöründe son dönemde yaşanan bazı sorunların sektörün geneline mal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Mevcut sürecin yalnızca denetim açısından değil, yatırımcı güvenini daha da güçlendirecek mekanizmaların ele alınması bakımından da önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Medda, üç başlığın öne çıktığına dikkat çekti: Şeffaflık, yatırımcı koruması ve güçlü denetim.

Portföy yönetimi sektöründe yaşanan münferit sorunların, kurallara ve uluslararası standartlara uygun faaliyet gösteren kurumlardan ayrıştırılması gerektiğini belirten Medda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yatırımcı güveninin korunmasında kritik önem taşıdığını kaydetti.

Portföy yönetim şirketlerinin yatırımcıların kendilerine emanet ettiği varlıkları yönettiğini hatırlatan Medda, bu sorumluluğun sektörün temelinde yer aldığını vurguladı.

Yatırımcıların korunmasına yönelik mevcut mekanizmaların geliştirilmesinin önemine işaret eden Medda, gerektiğinde fon yatırımcılarını da kapsayabilecek yeni güvence modellerinin değerlendirilmesinin sektörün uzun vadeli gelişimine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Medda ayrıca sektörde standartların yükseltilmesi, yatırımcı uygunluğunun daha güçlü biçimde gözetilmesi ve kuralları ihlal eden kurumlara yönelik etkin yaptırımların sermaye piyasalarına duyulan güveni destekleyeceğini belirtti.

Yatırımcıların kendilerine emanet ettiği varlıkları yöneten kurumların taşıdığı sorumluluğa dikkat çeken Medda, kuralları ihlal eden ve hata yapanların bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı. Etkin denetim kadar, ihlaller karşısında caydırıcı ve sonuç doğuran yaptırımların uygulanmasının da yatırımcı güveninin korunması açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

“Önemli olan yalnızca ne yapabildiğimiz değil, neyin hesabını verebildiğimiz”

Azimut Türkiye’de yatırım kararlarının araştırma, analiz ve kurumsal risk yönetimi süreçlerinden geçtiğini belirten Medda, her menkul kıymet için araştırma raporu hazırlanmasının şirketin yatırım yaklaşımının temel uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

Medda, “Önemli olan yalnızca ne yapabildiğimiz değil, neyin hesabını verebildiğimiz” sözleriyle finans sektöründe hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti.

Azimut’un Türkiye piyasalarına yönelik uzun vadeli yaklaşımında bir değişiklik olmadığını belirten Medda, grubun Türk finansal sisteminin istikrarına ve sağlamlığına duyduğu güveni koruduğunu ifade etti.

Azimut Grubu, Türkiye sermaye piyasalarının uzun vadeli gelişme potansiyeline yönelik yaklaşımını korurken, Türkiye’deki faaliyetlerini uzun vadeli büyüme perspektifiyle sürdürüyor.