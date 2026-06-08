Aziz Yıldırım geri döndü: FENER hisseleri nasıl karşılık verdi?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy sayımı dün (7 Haziran) akşam sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin 35. başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, sekiz yıl sonra başkan olarak geri döndü.

Oksijen'in derlediği habere göre Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise bugün (8 Haziran) yüzde 3,32 değerindeki bir yükselişle güne başlayarak 4,050 TL'den işlem gördü. FENER, gün ortasına doğru yönünü aşağı çevirdi. Saat 12:45 itibarıyla 3,80 seviyelerinde işlem gördü.

Fenerbahçe'nin güncel borcu

Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olarak duyurulurken Ali Koç'un başkanlık dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere toplam 28 milyar 710 milyon lira olduğu belirtildi.

Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğu ifade edilerek toplam borcun 26 milyar 202 milyon lira olduğu bildirildi.