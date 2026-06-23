B-Reçete, 1 Temmuz’da 81 ilde başlıyor

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği bilgilendirme toplantısına ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile sektör temsilcileri katıldı. Bülbül, sistemin güvenli üretim ve güvenilir gıda arzı için önemli olduğunu, Antalya’daki üretici ve firmaların yeni uygulamaya sorunsuz uyum sağlaması amacıyla toplantı düzenlediklerini söyledi. Erkal, B-Reçete’nin pestisitlerin hatalı ve gereğinden fazla kullanımını önlemeyi hedeflediğini belirtti. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan da üreticilerin kayıtlı arazileri ve ürün desenleri kadar ürün alabileceğini, bazı etken maddelerin yetkili kişilerce düzenlenen reçetelerle satılacağını kaydetti. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ise pilot uygulamanın yeni sorunlar yarattığını savundu. Şube Başkanı Kaçın, üreticilerin önemli bölümünün sisteme kayıtlı olmadığını, özellikle süs bitkilerinde ruhsatlı etkili madde yetersizliği bulunduğunu belirterek uygulamanın mevcut haliyle geri çekilmesini istedi.