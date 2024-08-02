Babasından kalan tarlasına lavanta ekti, yüzde 90 verim aldı

Araştırmalar sonucunda tarlasına lavanta fidanı ekmeye karar verdiğini belirten İlhan Emir, yetiştirdiği lavantalardan yağ ürettiğini ve önümüzdeki günlerde çayını üretip satmayı düşündüklerini söyledi. Kozmetik ürünlerinden lavanta balına kadar pek çok alanda lavanta ürünlerine rastlandığını anlatan İlhan Emir; “Lavanta hasadımızı Temmuz sonu Ağustos ayı başında gerçekleştiriyoruz. Havanın yağış durumu olursa bir kaç gün gecikmelide olabiliyor. Bu yıl aile üyelerimizle birlikte hasadımızı tamamladık. Karaağaç Köyü, Kuştepe mevkiinde bulunan 3 dönüme yakın tarlamızda lavanta çeliklerimizi (fidelerini) 2022 Nisan ayında toprakla buluşturduk. Yüzde 90’a yakın başarı sağladık diyebilirim. Kozmetik ürünlerinden lavanta balına kadar pek çok alanda lavanta ürünlerine rastlayabiliriz. Eşim, doğal ev yapımı sabun üretebiliyor. Kendi bahçemizden ürettiğimiz lavanta yağlarını şişeleyip satabiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde lavanta çayını paketleyip müşterilerimizin beğenisine sunmayı düşünüyoruz” dedi.

“Lavanta fidanı dikim ayları çok önemli”

Lavanta fidanlarını ekerken dikim aylarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İlhan Emir; “Benim önerim Nisan ayı. Lavanda soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Kimileri susuzluğa dayanıklı diyor, ama ben kısmen katılıyorum. Su çok önemli. Susuz hiç bir bitki yetişmez. Ama lavanta domates biber gibi sık sulanmaz Belirli periyotlarda sulanabilir. En önemlisi ot ile mücadele. Ot tarlayı basarsa lavanta gelişemez. Ayda 1 sefer ot çapası yapılmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

Yağı ve suyu bir çok sektörde kullanılan lavantaya son yıllarda Bozüyük’ü çiftçilerde ilgi göstermeye başlarken, ilçede yaklaşık 50 dönüm arazide lavanta yetiştiriliyor.