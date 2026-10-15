Bacacı, Zade Vital'e 1 milyar lira yatırım yaptı

BARIŞ SEDEF

Bacacı Yatırım Holding Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Pelin Erkıralp, satın alma sonrasındaki önceliklerinden birinin üretim altyapısını güçlendirmek olduğunu belirterek, “Markayı; içinde bulunduğu pazarın yönü, ürün portföyü ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek üzere çalışıyoruz. Bünyemize katılmasının ardından ilk aşamada üretim kapasitesine yönelik yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım yapıldı ve bunun sonucunda kapasitede yüzde 45 artış sağlandı” dedi.

Üretim artışı sonrası gelen 2 kat büyüme

Yılın ilk 7 ayında satış adetlerini yüzde 93, cirolarını ise yüzde 105 artırdıklarını belirten Erkıralp, “Yaptığımız yatırımlarla hem kapasite artışı sağladık hem de satışlarımızı önemli ölçüde artırdık. Bunlar yılın ilk 7 ayına ait rakamlar. Yılın tamamında çok daha güçlü bir performans ortaya koymayı planlıyoruz. Yıl sonu itibarıyla ciroda yaklaşık yüzde 150 oranında büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Yatırımların süreceğini vurgulayan Erkıralp, “Özellikle ihracatta farklı pazar arayışlarımız var. Her ülkenin standartları ve mevzuatı farklı. Dolayısıyla ürün ve pazar geliştirme çalışmalarımızı bu gerekliliklere göre şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Zade Vital’in bugün 20 ülkeye ihracat yaptığını belirten Erkıralp, orta vadede bu sayıyı 35’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erkıralp, “Bunun arkasında stratejik bir yaklaşım var. Yeni ülkelerin pazar büyüklüklerini, tüketici ihtiyaçlarını ve yasal altyapılarını inceliyoruz. 20 ülkeden 35 ülkeye çıkmak yalnızca ihracat yapılan ülke sayısını artırmak anlamına gelmiyor. Bu pazarlarda markamızı doğru konumlandırmaya, yenilikçi ürünleri tüketiciyle buluşturmaya ve portföyümüzü yerel ihtiyaçlara göre şekillendirerek Zade Vital’i güçlü ve güvenilir bir marka olarak kalıcı hale getirmeye odaklanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Erkıralp, Zade Vital’in bugün ABD’den Avrupa’ya ve Uzak Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Ürün geliştirmede tüketici ihtiyaçları öne çıkıyor

Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını tüketici ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiklerini vurgulayan Erkıralp, “Portföyümüzü 8 ana kategori altında yapılandırıyoruz. Sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller, güzellik ve kolajen ürünleri, kadın sağlığı destekleri, magnezyum ve enzim destekleri, sağlıklı yaş alma, çocuk ürünleri ve zihinsel performans destekleri odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor” diye konuştu. Erkıralp, bağışıklık, enerji metabolizması, kadın sağlığı ve güzellik ile sağlıklı yaş alma alanlarında önemli büyüme potansiyeli gördüklerini, yeni ürün geliştirme çalışmalarının da bu doğrultuda ilerlediğini kaydetti.

Türkiye'de pazar büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde

Takviye edici gıda ürünlerinde küresel pazar büyüklüğü yaklaşık 230 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Sektör temsilcileri pazarın 2033 yılına kadar yıllık yüzde 9,5 büyüme oranıyla 431,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Türkiye'de ise pazar hacmi 2025 yılı itibarıyla 1 milyar dolar düzeyinde. Pelin Erkıralp, 2026 sonunda sektörün ilk 10 oyuncusu arasında olmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Yeni yatırımlarla birlikte ülkemizdeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. İçerik kalitesi, doğru formülasyon ve GMP standartlarında bilimsel temelli üretim hayati önem taşıyor. Bu kriterler olmazsa olmazlarımız arasında" şeklinde konuştu.