Badem Pınarı, ambalajlı suda plastik oranını yüzde 20 azaltacak

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Türkiye’de giderek büyüyen ambalajlı su pazarında dev sermayeli yabancı şirketlerle yarışan Kırşehir merkezli Badem Pınarı, iç pazarda büyüme sürecinin yanı sıra 5 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Yıllık 30 milyon koli üretim hacmine ulaşan şirket çevreci üretim konseptinde su ambalajında kullanılan plastik miktarını rakiplerine göre yüzde 20 civarında azaltmayı planlıyor. Lojistik maliyetleri de göz önünde bulunduran Badem Pınarı, teknolojik dönüşümü de içeren toplam 50 milyon Euro yatırıma hazırlanıyor.

Bundan 75 yıl önce kurulan ve 17 yıldır doğal kaynak suyu alanında aynı markayla faaliyet gösteren Badem Pınarı’nın 4’üncü kuşak yöneticisi Kaan Badem, şirketin yatırım sürecini EKONOMİ’ye anlattı.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde saatte 135 bin şişe, yıllık 30 milyon koli üretim hacmine ulaştıklarını belirten Badem, üretim yanı sıra lojistik süreçleri coğrafi olarak da kendi bünyelerinde yürüttüklerini söyledi. Ankara yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinde güçlü bayi yapılanmasına sahip olduklarını ifade eden Kaan Badem, büyüme stratejisini iç pazarla sınırlamadıklarını, KKTC pazarında lider olduklarını, ayrıca 5 ülkeye daha ihracat yaptıklarını bildirdi.

Yeni nesil üretim teknolojisi

Kuruluşundan bu yana sürekli büyüyen Badem Pınarı’nın 5 litre üretim hattını 6 milyon Euro yatırımla yeni nesil üretim teknolojisine dönüştüreceklerini dile getiren Kaan Badem, bununla birlikte hâlen 8.5 gram olan şişe ağırlığını yüzde 20 civarında azaltarak 7 grama düşürmeyi planladıklarını aktardı. Badem, önümüzdeki dönemde dijital üretim yönetimi, enerji izleme ve bakım süreçlerinde veri kullanımını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydederek, “Geleceğin fabrikalarının yalnızca daha hızlı üretim yapan değil, kendi verisini okuyabilen ve kaynaklarını daha verimli yönetebilen tesisler olacağına inanıyoruz” dedi.

Üst segmentte büyüme stratejisinin bir parçası olarak premium seriyi pazara sundukları bilgisini veren Kaan Badem, “Amacımız mevcut ürünlerimizin yerine yeni bir ürün koymak değil; değişen tüketici beklentilerini okuyarak portföyümüzü yeni kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara göre genişletmek” diye konuştu.

Sponsorluk faaliyetlerinden de söz eden Badem, Gençlerbirliği futbol takımı, Türkiye Su Topu Federasyonu ve Kırşehir Mucurgücü Spor’un resmi sponsoru olduklarını kaydetti.

Yatırım ve dönüşüm dönemi

2026–2027 dönemini Badem Pınarı açısından önemli bir yatırım ve dönüşüm dönemi olarak gördüklerinin altını çizen Kaan Badem, “Yaklaşık 50 milyon euroluk yatırım planımız kapsamında üretim kapasitemizi, teknoloji altyapımızı ve bölgesel üretim gücümüzü geliştirmeye yönelik çalışmalarımız bulunuyor” dedi. Badem, önümüzdeki yıl Kırşehir’in dışında başka bir bölgeye daha yeni üretim tesisi kurmayı planladıklarını kaydetti. Yeni yatırım döneminin en önemli başlıklarından birisinin sürdürülebilir üretim olacağını söyleyen Kaan Badem, kullandıkları enerjinin yüzde 30’unu GES’ten karşıladıklarını, bu oranı daha da artıracaklarını vurguladı.

"DOA sistemi, Türkiye'ye dışa bağımlı alanda önemli bir kazanım sağlayacak"

Kaynakların sürdürülebilirliğinin sadece kaynak suyu sektörünün değil, dünyanın en önemli gündemlerinden olduğunu belirten Kaan Badem, yağışların miktarı kadar yıl içindeki dağılımının da önem kazandığını vurguladı. Badem Pınarı olarak havzaların korunması noktasında yaptıkları çalışmalarla birlikte, düşük plastik kullanımı, ambalaj yapılarının optimize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması gibi konulara da önem verdiklerinin altını çizen Badem, sürdürülebilir büyümeyi gelecek kuşakların kaynaklarını da koruma olarak gördüklerini belirtti. Bir süre önce başlayan ve ambalaj iade sistemi DOA'nın sadece çevre politikası değil önemli bir ekonomik dönüşümü beraberinde getirdiğini aktaran Badem, özellikle plastik ambalajların geri dönüşümündeki artışın Türkiye'ye dışa bağımlı olduğu bir alanda önemli kazanım sağlayabileceğini söyledi.