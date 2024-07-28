BAE Ankara Büyükelçi Vekili: BAE ile Türkiye arasındaki ticaret hedefi 40 milyar dolar

Adana Sanayi Odası, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenledi. Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Vekili Dr. Moza Al Hosani, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama, Adana Sanayi Genel Sekreteri Veli Oğuz ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"Aramızdaki ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

BAE Ankara Büyükelçi Vekili Dr. Moza Al Hosani, Adana Sanayi Odası'na bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, “BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonları sayesinde, aramızdaki ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İlişkilerimiz çok pozitif ve güçlü. Bu ziyaretin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Dr. Al Hosani, katılımcıları BAE'deki fırsatları keşfetmeye ve değerlendirmeye davet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Yetkilisi İbrahim Alhosani'nin de çevrimiçi olarak katıldığı etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama tarafından BAE ile ticaret ve yatırım imkanları ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

"Adana'nın BAE ile dış ticareti toplamda 53 milyon dolar"

BAE ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinen Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise, “2022 yılında 420 milyar dolar ithalat ve 516 milyar dolar ihracat yapan Birleşik Arap Emirlikleri, ithalatında Türkiye'yi 5. sırada, ihracatında ise 10. sırada yer almıştır. 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş, 2023 yılında bu oran yüzde 111 artarak 19.5 milyar dolara ulaşmıştır. Adana'nın 2023 yılında BAE ile gerçekleştirdiği dış ticaret verileri ise 25 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar ithalat ile toplamda 53 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Adana'nın Çukurova bölgesinin BAE'nin ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi olduğunu göstermektedir” dedi.

Uçurum, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.