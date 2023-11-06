BAE girdi, İsviçre çıktı

EMİRCAN YAMAN

Ticaret Bakanlığı ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere yıllık bazda bakıldığında 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde 209,4 milyar dolar olan ihracat, 2023’ün aynı döneminde yüzde 0,3 artışla 210 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,2 artışla 304 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığı ise yüzde 3,2 büyüyerek 94 milyar dolar oldu.

BAE listeye girdi, İsviçre çıktı

En çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ekim ayında Almanya, Irak ve ABD’den oluşan ilk üç sırada belirgin bir değişime rastlanmazken, daha önceden bu listede pek az yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1,2 milyar dolarlık ihracatla listeye dördüncü sıradan dahil olması dikkat çekti. Aynı şekilde İtalya da 1,1 milyar dolarlık ihracat ile Birleşik Krallık’ı sollayarak listede beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakıldığında ise Türkiye’nin BAE’ye yaptığı ihracat 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 55,2 artışla 4,4 milyar dolara ulaşırken, ekim ayı ihracatı yüzde 209,9 artış gösterdi. BAE’ye yapılan ihracatta mücevher, makine aksamları, tütün ve elektrik-elektronik sektörlerinin güç kazanmakta olduğu da görüldü.

Aynı şekilde en çok ithalat yapılan beş ülkeye bakıldığında ekim ayında İsviçre’nin yine liste dışı kaldığı göze çarptı. İsviçre’nin Türkiye’nin en çok altın ithalatı yaptığı ülkelerden biri olduğu hesaba katılırsa, bu durum getirilen ek vergi ve düzenlemelerin ardından altın ithalatının yavaşlamakta olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Tarım ihracatı ve tüketim malı ithalatı

Ekim ayında imalat sektörünün gerçekleştirdiği ihracat yüzde 5,7 artışla 21,3 milyar dolara ulaşırken, madencilik ve taşocakçılığı ihracatı yüzde 4,4, tarım ve balıkçılık ihracatı ise yüzde 58,9 arttı.

Bu dönemde imalat sektörünün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 93,4’e, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün aldığı pay ise yüzde 1,6’ya geriledi. Aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılığın aldığı pay ise 150 baz puanlık artışla yüzde 4,6’ya yükseldi.

İthalatın türüne göre dağılımına bakıldığında ise sermaye malları ithalatı payının geçtiğimiz yıla kıyasla 4,5 puan artışla yüzde 16’ya, tüketim malları ithalatı payının 6,9 puan artışla yüzde 16’ya çıktığı, hammadde ara malları ithalatı payının ise 11,3 puan azalışla yüzde 68’e gerilediği görüldü.