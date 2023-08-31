BAE ile yapılan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına ilişkin düzenlemeler

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleriyle yaptığı anlaşmalar uyarına iç mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler 4 Cumhurbaşkanı Kararı ve bunların uygulanmasına ilişkin 2 tebliğ ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca bazı tarım ve sanayi ürünlerinin bu ülkeden ithalatında tarife kontenjanı açıldı. İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak, BAE menşeli bazı ürünlerin gümrük vergisi oranlarında da indirim yapıldı.

BAE Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca yumurta, tavuk, sebze, kurutulmuş sebze, baklagiller, hurma, un, bitkisel yağ, makarna, kakao, çikolata gibi ürünlere yönelik sıfır ithalat vergisiyle belirli miktarlar için tarife kontenjanı açıldı. Bu ürünlerin ithalatında, talep toplama yöntemi ve beyanname sırasına göre tahsis yöntemleri uygulanacak.

Yayımlanan başka bir karar ile BAE menşeli 3901.10.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) Alçak yoğunluk polietilen için 50 bin ton, 3901.20.90.00.11 GTİP’li Yüksek yoğunluk polietilen için 80 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Bu ürünlerin ithalatında gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler yüzde 0 olarak uygulanacak.

İki ithalat rejimi kararında değişiklik

Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına ilişkin iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararında da BAE ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler, iki ülke arasındaki anlaşmalar uyarınca vergi indirimlerini içeriyor.

31 Aralık 2020’de yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında yer alan ürünlerin BAE menşeli olanları için gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 3351 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında da değişiklik yapıldı. Kararın ekinde yer alan 1-2 ve 3 sayılı tablolardaki ürünlerin BAE menşeli olanları için ilave gümrük vergisi oranları, önemli bölümü yüzde 0(sıfır) olmak üzere yeniden belirlendi.