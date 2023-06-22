BAE ve Suudi Arabistan enerji ve savunmaya yatırım yapabilir

Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamından dün yapılan açıklamaya göre Yılmaz ve Şimşek, bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün BAE'ye gitti. Yılmaz ve Şimşek ziyaret kapsamında heyetler arası temaslarda bulunacak ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre seçimlerin ardından BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililer Türkiye'de enerji ve savunma sektörlerine doğrudan yatırım için temaslar kurmaya başladı.

Kaynaklardan biri, "Daha önce de gündeme geldiği gibi özellikle BAE ve Suudi Arabistan'dan bazı doğrudan yatırımlar olacak. Enerji başta olmak üzere bazı alanlarda ilgileri vardı, seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Şimdi bunların realize edilmesi için temaslar başladı" dedi.

Takvim henüz net değil

Kaynaklar, anlaşmaların ne zaman imzalanabileceği, muhtemel yatırımların nasıl bir takvimde hayata geçirilebileceği ve ne büyüklükte olacağının netleşmediğini ifade etti.

Diğer kaynak, "Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere para girişi bekleniyor. Bu yönde çeşitli temaslar var. Uluslararası yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye'de bazı üst düzey temasları da oldu. Bu yatırımcılardan da bazı kaynak girişleri önümüzdeki dönemde olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

BAE ve Suudi Arabistan'tan daha önce TCMB ile swap mekanizması kurarak veya TCMB nezdine para yatırarak Türkiye'nin azalan döviz rezervlerine destek olmuşlardı. İkili ilişkilerin düzelmesinin ardından Abu Dhabi'li geçen yıl da döviz açığı bulunan günlerinde yardımcı olmuşlardı.