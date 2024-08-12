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BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İzmir Limanı'na 500 milyon dolarlık yatırım planı, yerel yatırımcılar arasında tartışmalara yol açtı. Reuters'e bilgi veren kaynaklar, müzakerelerin hâlâ sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin İzmir Limanı'na yönelik 500 milyon dolarlık hisse alım planı, yerel yatırımcılar ve uzmanlar arasında tartışmalara neden oldu.

Yaklaşık 500 milyon dolar

Reuters'ın edindiği bilgilere göre, iki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler, limanın işletme hakları için yapılan anlaşmayı kapsıyor. Bu anlaşmanın değeri yaklaşık 500 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Abu Dabi Port (ADP)'nin İzmir Limanı'nda bir pay almayı düşündüğü ve bu yatırımın 500 milyon doları bulabileceği haberleri gündeme gelmişti. Ancak, bölgesel rekabet ve kapasite koşullarındaki değişiklikler, anlaşmanın kapanışını erteledi. Konuyla ilgili iki kaynak, müzakerelerin halen devam ettiğini belirtti.

Başka yatırımcılarla da görüşüldü 

Bir kaynak, Türkiye'nin başka potansiyel alıcılarla da görüştüğünü, ancak ADP ile ilerlemeye karar verdiğini söyledi. Değişen rekabet ve kapasite koşullarının anlaşmanın nihai hale gelmesini geciktirdiğini vurguladı.

İkinci kaynak ise İzmir Limanı'nın 1959 yılında faaliyete geçtiğini ve güçlü lojistik bağlantılara sahip olduğunu ancak yatırım ihtiyacı duyduğunu ifade etti. İzmir Limanı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) portföyünde yer almakta ve konteyner hacmi ile yük tonajı bakımından Türkiye'nin en büyük limanları arasında bulunuyor.

TVF, ülke ve limana katma değer yaratmayı hedeflediklerini belirtti

"Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri sağlama ve varlıklarımızın değerini artırma amacımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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