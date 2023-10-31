BAE'nin ilk yatırımı sonuçsuz kaldı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez ülkelerinde yatırım aramaya devam ediyor. Bu kapsamda süren bir görüşmenin olumlu sonuçlanamadığı bildirildi.

Bloomberg’ün aktardığına göre, BAE merkezli yenilenebilir enerji devi Masdar'ın Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımına ilişkin yürütülen görüşmeler fiyat konusunda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

BAE, temmuz ayında Türkiye'ye 30 milyar doları enerji anlaşmaları dahil olmak üzere 51 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu.

O dönemden bu yana Borsa İstanbul 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımları artırması ve yerli yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini koruma talebiyle yüzde 15,4 yükseliş kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçen ay yaptığı açıklamada, Abu Dabi varlık fonu ADQ ve diğer bazı BAE firmaları ile görüşülen projeler arasında Türkiye'de rüzgar santralleri geliştirmek ve rüzgar enerjisinden hidrojen üretmenin de yer aldığını söylemişti.

Bayraktar, Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin hidrojen potansiyeliyle ilgilendiğini belirtmişti.