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Bafra Ovası’nda lahana hasadı zamanı

Temmuzda ekilen mor ve beyaz lahana hasat olgunluğuna ulaştı ve Samsun’un Bafra Ovası’nda mor ve beyaz lahananın hasadı başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Bafra Ovası’nda lahana hasadı zamanı
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Mor lahana tarlada 15 ila 18 liradan satılırken, beyaz lahana ise 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Kızılırmak Nehri’nin suladığı Bafra Ovası’nda kışlık sebzelerde hasat başladı. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası’nda yaklaşık 85 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı. Temmuz ayında ekilen mor ve beyaz lahana hasat olgunluğuna ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerin kesimine başladı.


İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 90 bin dönüm alanın 22 bin dekar alanı mor lahana, 24 bin dekar ise beyaz lahanadan oluşuyor.

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