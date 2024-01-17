BAĞ-KUR’da prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek mi?
EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, prim gününü doldurmuş olan herkes emekli oldu. Bu yasadan birçok BAĞ-KUR'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle faydalanamamıştı. BAĞ-KUR'luların 9000 prim gün sayısı 7200'e düşürülmesi gündemde yerini aldı. Prim gün sayısının düşürülmesi ile BAĞ-KUR'lular 5 yıl öncesinden emekli olabilecekler. Peki, BAĞ-KUR’da prim gün sayısı düşürülecek mi? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların emeklilik prim gün sayılarının 7200’e düşürülmesi hakkındaki soruya “Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" cevabını verdi. . Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.
Düzenlemenin BAĞ-KUR'lulara emeklilik için önemli bir avantaj sunacağını dile getiren AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "BAĞ-KUR emekliliğinde 9 bin gün prim ödeme gün sayısının ilk etkisi 5 yıl erken emekli olma imkanı getirilmiş olacak. 5 yıllık imkan verilmesi özellikle BAĞ-KUR'lularda bir beklentiyi karşılamış olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin hayat geçmesi için çalışmalar sürüyor.