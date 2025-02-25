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Bağımsız denetim kuruluşları için yeni ücret düzenlemesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, sürdürülebilirlik alanında denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek yetki belgesinin ücretleri belirlendi.

Haber Merkezi
ANKA
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Bağımsız denetim kuruluşları için yeni ücret düzenlemesi
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek "Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi" ücretine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

20 Şubat 2025 tarihinde alınan karara göre, bu belgenin ücreti 50 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, belgenin yenilenmesi durumunda, mücbir sebeplerle kaybolması veya eski belgenin iade edilmesi halinde yenileme ücreti 25 bin TL olacak. Terkin sonrası yeniden yetkilendirme veya belgenin kaybolması nedeniyle eski belgenin iade edilmemesi durumunda ise yenileme ücreti 75 bin TL olarak uygulanacak.

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