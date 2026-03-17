Bağımsız denetime tabi şartlar güncellendi

ANKARA (EKONOMİ)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda değişiklik yapılarak, bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin parasal sınırlar yeniden belirlendi. Aktif toplamı şartı 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılırken, yıllık net satış hasılatı 600 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı.

Yeni parasal sınırlar ilgili kararın ekinde yer alan I ve II sayılı listede yer almayan şirketler için uygulanacak. I sayılı listede yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, sermaye piyasalarında işlem gören şirketler, bankalar, finansal holding şirketleri, EPDK’dan lisans almış şirketler, II sayılı listede ise BTK denetimine tabi olan şirketler ile Bankacılık Kanununa tabi olup yönetimi TMSF’de bulunan şirketler yer alıyor.