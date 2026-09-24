Bağlantı elemanları 800 milyon dolarlık ihracatı yeni pazarlarla büyütmek istiyor

ESRA ÖZARFAT

Bağlantı elemanları sektörü, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini ihracat artışına dönüştürmek amacıyla uluslararası pazarlardaki temaslarını yoğunlaştırıyor. Cıvata, vida, somun, rondela, ankraj ve perçin gibi ürünlerin yanı sıra üretim makineleri, ısıl işlem, yüzey teknolojileri ile ölçüm ve kalite kontrol sistemlerini kapsayan sektör, farklı sanayi kollarının tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, Türkiye bağlantı elemanları sektörünün yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hacme ve 800 milyon dolarlık ihracata sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 250 bin çeşit ürün üretme kapasitesine sahip olan sektörün Avrupa’da ilk üç, dünyada ise sekizinci sırada yer aldığına işaret eden Topuk, sektörün ihracatını artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Sektörün ihracat potansiyelinin geliştirilmesinde uluslararası fuarların önemli bir kanal oluşturduğuna dikkati çeken Sinan Topuk, bu kapsamda 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Fastener Expo Eurasia 2026’da sektör firmalarının uluslararası satın almacılarla buluştuğunu hatırlattı. Fuarın, özellikle yeni ihracat bağlantılarının kurulması, mevcut pazarların geliştirilmesi ve uzun vadeli ticari iş birliklerinin oluşturulması açısından önemli olduğunu ifade eden Topuk, fuarın firmalar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.