Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik dev gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na devam edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 499 yolcu ile 1163 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular turistik alanaları ziyaret etti

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşı merkezini gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.