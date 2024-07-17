  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum'a geldi
Takip Et

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum Limanı'na geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum'a geldi
Takip Et

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik dev gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na devam edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 499 yolcu ile 1163 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular turistik alanaları ziyaret etti

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşı merkezini gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp öldüğü olayda kritik gelişmeİzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp öldüğü olayda kritik gelişmeGündem

 

Fortescue 700 çalışanını işten çıkaracakFortescue 700 çalışanını işten çıkaracakŞirket Haberleri

 