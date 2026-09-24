Bahçıvan'dan veda ve teşekkür: İleriye yürümeye hazır bir İSO bıraktığıma inanıyorum

MERVE YİĞİTCAN

Enflasyon, yüksek maliyetler ve sıkı finansal koşullar karşısında sanayinin üretim gücünün korunması gerektiğini belirten İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,, güçlü bir İSO’nun sanayinin sorunlarının çözümünde kritik rol taşıdığına dikkat çekerek “Görevimi huzurla devrediyorum ancak Türkiye’nin üretim davasına olan inancımı devretmiyorum. Türkiye’nin geleceği üretimdedir. Sanayisine sahip çıkan bir Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur” dedi.

İSO'nun gücüne güç katalım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2022-2026 çalışma döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak son kez meclise hitap eden Erdal Bahçıvan, burada ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, çalışma dönemindeki faaliyetleri anlattı ve meclise bir teşekkür konuşması yaptı. “İSO hepimiz için kıymetli bir yuva, değerli bir marka” diyen Bahçıvan, “Biz sanayicilerin hayatında anlamlı yeri olan bu kurumu her açıdan güçlü kılmak öncelikli hedefimiz. Sanayimize sahip çıkmanın, sanayimizin sorunlarını çözmenin yolu Güçlü Bir İSO’dan geçiyor. İSO’nun gücüne güç katma çabalarına herkes destek olmalıdır” dedi.

2022-2026 çalışma dönemine ilişkin İstanbul dört yıllık faaliyet raporunu üyelerle paylaştıklarını aktaran Bahçıvan, “Dört yıl boyunca taşıdığımız sorumluluğun merkezinde, ülkemizin üretim gücünü korumak, sanayimizin rekabetçiliğini geliştirmek ve üyelerimizin değişen ihtiyaçlarına yalnızca bugünün değil, yarının koşullarını da gözeten çözümler üretmek yer aldı” diye konuştu.

“Hiçbir zaman umutsuzluk üretmedik”

Yaşanan tüm zorluklara rağmen üretimi savunmayı, sorunları sadece tespit eden değil, çözüm geliştiren bir kurum olmayı ve sanayicinin sesini en güçlü biçimde karar vericilere ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bahçıvan, şöyle devam etti: “Başkanlık dönemimiz boyunca pusulamız çok netti: Güçlü sanayi için doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Çünkü İSO’nun görevi yalnızca sorunları dile getirmek değil; üretimin yanında durmak, riskleri önceden görmek, sanayicimizin sesini karar alıcılara taşımak ve her eleştiriyi mutlaka çözüm önerisiyle birlikte sunmaktır. Üretimin nefes alması, Türkiye’nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir.” Konuşmasında, sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bahçıvan, “Geriye dönüp baktığımda en büyük gururum; doğru bildiğimiz gerçekleri, herhangi bir hesap yapmadan, İSO’nun kurumsal kimliğine ve sanayicimizin vakarına yakışan bir dille ifade etmiş olmamızdır. Eleştirirken ülkemizin geleceğini düşündük, destek verirken kurumsal bağımsızlığımızı koruduk. Hiçbir zaman umutsuzluk üretmedik; her sorunun yanında çözüm iradesini de ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceği üretimdedir"

"Bizden önceki sanayici büyüklerimizden aldığımız gibi şimdi de bizden sonra geleceklere yalnızca bir unvan değil; sağlam bir kurumsal zemin, güçlü bir ekip, açık bir ufuk, korumaya değer ilkeler ve kıymetli bir marka bırakabiliyorsanız, görevinizi tamamlamışsınız demektir" diyen Bahçıvan, "Geride duran değil, ileriye yürümeye hazır bir İSO; geçmişinden güç alan, geleceğini ise yeni kadroların enerjisiyle devam ettirecek bir kurum bıraktığıma inanıyorum. Görevimi huzurla devrediyorum; ancak Türkiye'nin üretim davasına olan inancımı devretmiyorum. Türkiye'nin geleceği üretimdedir. Sanayisine sahip çıkan bir Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur" diye konuştu. 26 Ekim ve 4 Kasım tarihlerindeki oda seçimlerinin, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bir bayrak yarışı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan, "Seçimlerin odamızın geleneklerine, değerlerine ve engin birikimine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklamış iki sanayicimiz Sayın Ender Yılmaz ve Sayın Adnan Dalgakıran'a başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.