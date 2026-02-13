Bahis sitelerine sıkı denetim: Promosyon yasaklandı, reklam kuralları değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, yasadışı bahisle mücadeleye destek olması için, bahis sitelerinin reklam ve promosyon çalışmaları yeniden düzenlendi,

Yönetmelik maddesine, " Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.” ifadeleri eklendi.

Maddenin eski halinde, “Teşkilat tarafından oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının satış toplamını artırabilmek için, 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve Teşkilatın da bilgilendirilmesi şartı ile teşvik amaçlı promosyon dağıtıp, reklam yapabilir.” deniliyordu

2025 yılı ocak ayında yayınlanan bir genelge ile stadyumlardaki reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerinde yer alan yasal bahis şirketlerine ait tüm logoların kaldırılması istenmişti. Siyah bant uygulaması ile fiziksel olarak kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların üzerinin siyah bant ile kapatılması zorunlu kılındı. TFF, resmi internet sitesinden tüm lig isim sponsorlukları kaldırılmıştı.