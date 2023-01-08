Bahreyn'den Bursa'ya charter uçuşlar 11 Ocak'ta başlıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bursa'nın Güney Marmara'da ana turizm destinasyonu olması hedefleniyor.

Çoğu Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere geçen yıl yaklaşık 400 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bursa'da charter uçuşlarla konaklama gün sayısının artırılması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması amaçlanıyor.

Charter seferlerin ayrıca, Bursa Sağlık Turizmi Derneği’nin de çalışmalarıyla, uluslararası akreditasyona sahip 3 büyük hastane, 2 eğitim araştırma hastanesi, 19 devlet hastanesi, 13 özel hastane ve bir tıp fakültesi hastanesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine sahip kentte sağlık turizmini de canlandırması bekleniyor.

Turizmcilerin girişimleriyle Bahreyn'den Bursa'ya yapılacak charter uçuşlar 11 Ocak'ta başlayacak, uçuşların yıl boyu sürmesi planlanıyor.

Sırada Ürdün var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi Doğan Sager, charter uçuşlar konusunda uzun süredir çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Bursa'nın hak ettiği değere ulaşması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Sager, "11 Ocak'ta Bursa ile Bahreyn arasında yıl boyu sürecek, haftada bir uçak seferi yapılacak şekilde charter uçuşlar başlayacak." dedi.

Sager, charter uçuşların hem turizm hem de sağlık turizmi anlamında kente önemli değer sağlayacağını dile getirerek, Bahreyn dışında başka noktalar için de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

“Ürdün Havayolları ile görüşmemiz oldu. Bunun sonucunda Ürdün'den de direkt Bursa'ya uçuş açacağız. Bunun da müjdesini buradan vermek isterim. Zor oluyor, emek gerektiriyor ama sonuca gidene kadar yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz. Bu uçuşların katma değeri gerçekten çok yüksek. Çünkü Bursa'yı direkt dünyaya açacak." ifadelerini kullanan Sager, bu uçuşların Bursa'nın ana destinasyon olmasını sağlayacağını belirtti.

“Fizik tedavi konusunda Orta Doğu ülkelerinden rağbet var”

Sager, Bursa'nın sağlık turizmi konusunda iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Kentte sağlık yetki belgeli 29 kurum bulunduğuna işaret eden Sager, bunlar arasında hem aracı kurumlar hem de dünyayla akredite olmuş hastanelerin olduğunu belirtti.

Sager, "Bursa, yurt dışından gelen hastalarımızın estetik cerrahi, metabolik cerrahi, kanser tedavisi, tüp bebek tedavileri gibi taleplerini karşılıyor. Bunun yanı sıra fizik tedavi konusunda Orta Doğu ülkelerinden Bursa'ya inanılmaz bir rağbet var. Düzenlenecek direkt uçuşlar da buraya gelecek hastaların sayısında büyük artış sağlayacaktır." diye konuştu.