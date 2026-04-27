BAİB’de görev dağılımı yapıldı

FİKRİ CİNOKUR

BAİB’de 9 Nisan tarihinde yapılan olağan genel kurulda Mehmet Ali Can başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek görev dağılımı yaparken, komite ve komisyon temsilcileri de belirlendi. BAİB başkan yardımcılıklarına Harun Öztürk ve Mustafa Küçükyaman, muhasip üyeliğe de Onur Öztürk getirilirken komite temsilci ve üyeleri de seçimi yapıldı.

Komite ve sektör temsilcileri belirlendi

Buna göre, BAİB komite üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Üyeleri: Mehmet Ali Can, Abdullah Bulut, Mehmet Erdoğan ve Akın Veziroğlu

TİM Delegeleri: Mehmet Ali Can ve Harun Oran

Maden Sektör Kurulu Üyeleri: Mustafa Küçükyaman ve Orhan Çiçek

Yaş Meyve Sebze Sektör Koordinatörü: Abdullah Bulut

Maden Sektör Koordinatörü: Ahmet Tekin

Ulusal Turunçgil Konseyi Temsilcisi: Akın Veziroğlu

Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu: Abdullah Bulut

Turunçgil Rekolte Tahmin Komisyonu: Akın Veziroğlu

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can görev dağılımı sonrası yaptığı açıklamada, BAİB yönetim kurulunun daha da güçlü hale geldiğini belirterek, “Bölgemiz ihracatını daha da artıracak, alternatif pazarlar oluşturup, mevcut pazarlardaki gelişimi destekleyecek çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

Genç enerji ve tecrübe bir arada

Antalya, Burdur ve Isparta illerinde tüm sektörlerin ihracatını geliştirecek çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Can, şunları kaydetti:

“İlk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve hayata geçireceğimiz çalışmaların da ilk adımını attık. Batı Akdeniz’de ihracata yeni adım atan, dijital dünyayı iyi okuyan, yeni nesil ticareti bilen genç girişimcilerimizi Genç İhracatçılar Kulübü’nde bir araya getireceğiz. Gençliğin yanına da tecrübeyi Yüksek İstişare Kurulu ile buluşturacağız. Yıllarını ihracata adamış, sektörlerine yön vermiş, tecrübeleriyle önümüzü açmış büyüklerimizin birikiminden daha fazla yararlanacağız. Bir tarafta gençliğin enerjisi, diğer tarafta tecrübenin rehberliği olacak. İhracat ailemizin tüm fertlerini bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımıza katkı sağlamaya davet ediyorum.”